Robbie Williams hace gala de su peculiar humor e irreverencia

Robbie Williams está en nuestro país. El afamado cantante británico fue el absoluto rey de la primera jornada del Corona Capital 2018, que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El intérprete inglés se presentó en este festival como parte de su gira "The Heavy Entertainment show".

Robbie Williams fue la gran estrella de la noche en el Corona Capital 2018. Foto: Eduardo Verdugo / AP

Desde el inicio de su show en el Corona Capital 2018, el cantautor Robbie Williams hizo gala de su humor con un himno en el que se burla de él mismo y de algunas polémicas que han rodeado su carrera, como su adicción a las drogas.

Robbie Williams se había presentado un día anterior en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Foto: Eduardo Verdugo / AP

El británico Robbie Williams subió el telón de su show con un ambiente que simulaba una pelea de box; su concierto inició con canciones como "The heavy entertainment show", que forma parte de su nuevo álbum, y "Let me entertain you", temas que encendieron los ánimos de los asistentes.

Tras 12 años de ausencia, Robbie Williams regresó a México. Foto: Eduardo Verdugo / AP

Robbie Williams saludó a todo el público en el Corona Capital 2018 de la manera más graciosa, para después levantarse la falda tipo escocés que portaba:

Aquí está su papi. Déjenme presentarme: Mi nombre es Robbie 'Fucking' Williams. Ésta es mi banda y este es mi trasero y hoy ustedes son míos.

El peculiar humor de Robbie Williams no pudo faltar. Foto: Eduardo Verdugo / AP

De acuerdo con la agencia EFE, Robbie Williams no dejó de bailar y estar en contacto con su público, al que sonreía y se acercaba mediante la larga pasarela que fue dispuesta frente al escenario.

"¿Me extrañaron? ¡Hace doce años que no nos vemos!", cuestionó a sus fanáticos antes de interpretar "Bodies" y "Freedom", como un homenaje al también británico George Michael. "Amo a ese tipo aunque debo decir que no soy gay", recalcó mientras en la pantalla apareció una fotografía del cantante fallecido en diciembre de 2016.

Foto: Eduardo Verdugo / AP

Robbie se entregó por completo a su público mexicano. Foto: Eduardo Verdugo / AP

Foto: Eduardo Verdugo / AP

Foto: Eduardo Verdugo / AP

Canciones como "Come undone" "Angel", "Millenium" y "Rock DJ" fueron algunas de las más coreadas por el público que abarrotó la Arena VFG y no dejó de bailar y gritar.

Con su gira "The Heavy Entertainment Show", que se inició en junio de 2017, Robbie Williams ha actuado ante más de 1,2 millones de personas en Europa, Australia, Asia y Latinoamérica.