Robbie Williams hace una fuerte revelación de su depresión

Robbie Williams ha tenido tanta fama por su música como por sus problemas.

El cantante batalló reiteradamente contra la depresión y la adicción a las drogas. En entrevista con The Sunday Times, el cantante británico se animó a dar detalles de su pasado:

"La depresión y la ansiedad no existían cuando yo batallé contra ellas. Afortunadamente, estos son nuevos tiempos donde se habla acerca de ellas y ya no son despreciadas".

"No sé si hubiese sido un enfermo mental sin fama. No creo que hubiese sido tan grave o tan poderoso si no hubiese sido por la popularidad. Es como si obtuvieses una enorme lupa con la forma de la atención del mundo, y obviamente, tus defectos también se magnifican", agregó el cantante.

El ex cantante de Take That confesó que hubo un momento en el que no encontraba la salida, pero que su esposa, Ayda Field, fue su principal sostén para salir adelante.

Foto: Instagram @robbiewilliams

También comentó que en algún momento se sintió perdido.

"Me subí a la montaña rusa de las drogas y el alcohol. Mi hedonismo era demasiado grande para este planeta".