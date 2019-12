Robbie Williams iguala el récord de Elvis Presley

Londres, Inglaterra.- Robbie Williams igualaba el viernes el récord de Elvis Presley para la mayoría de los álbumes número uno del Reino Unido de un artista en solitario, con su nueva colección de canciones festivas. "The Christmas Present" fue el 13er álbum en solitario número uno de la estrella del pop británico. Los Beatles tienen el récord general con 15.

Robbie Williams también obtuvo cuatro álbumes con su antigua banda Take That, llevando su recorrido personal a 17. Solo los integrantes de The Beatles, Paul McCartney (22) y John Lennon (18) han anotado más números uno en total en sus carreras, con Robbie Williams empatando con el guitarrista principal de la banda, George Harrison, en 17.

"Es un logro increíble y significa más para mí que cualquiera de los otros álbumes que he tenido", comentó el cantante Robbie Williams.

Solía celebrar con cocaína y strippers, en estos días ... ¿puedo tener un kebab, por favor?

Elvis Presley, el "Rey del Rock and Roll" que murió en 1977, encabezó por primera vez las listas de álbumes del Reino Unido en 1956 y lo hizo por última vez en 2016 con "The wonder of you", una compilación con nuevos arreglos orquestales de la Royal Philharmonic Orchestra de Gran Bretaña (RPO).

Robbie Williams superó los álbumes de Rod Stewart con RPO, y de Coldplay, para tomar el primer lugar del viernes.