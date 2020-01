Robert Downey Jr. abandona todo tipo de carne para volverse vegano

El actor estadounidense Robert Downey Jr. decidió darle un drástico giro a su vida tras protagonizar la nueva película "Dolittle", la historia de un hombre que puede hablar con animales, pese a que no tuvo el impacto esperado, el mensaje de amor y respeto a los animales ha recaído en el actor.

Luego de su salida del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU o UCM), Downey Jr. todavía quiere salvar el mundo de una u otra forma, pues ahora inspirado en su esposa, Susan Downey, ha decidido llevar una vida más saludable y alejada de cualquier tipo de carne para convertirse en vegano.

Durante una entrevista con Variety con la intención de promocionar la película "Dolittle", el actor junto a su esposa, que también formó parte de la película en su dirección, revelaron que se han convertido en veganos y adoptaron un nuevo estilo de vida.

"Ella es la productora creativa más grande en la historia del cine, y yo hago caras por dinero y pollo, aunque no, ahora ya no consumo pollo", comentó el actor, a lo que su esposa agregó: "Ya no más pollo".

¡Estoy adoptando una alimentación a base de plantas! Por dinero y legumbres", explicó Robert.

Cabe mencionar que Robert Downey Jr. no es la única celebridad de Hollywood que ha adoptado el veganismo como un nuevo estilo de vida, ni tampoco el único "Vengador" que ha decidido dar este radical paso.

Benedict Cumberbatch, quien da vida al fabuloso Doctor Strange es uno de los famosos que se han declarado públicamente como veganos, así como Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor, Mark Ruffo de Hulk, Chadwick Boseman y Danai Gurira que son Pantera Negra y Okoye, que han decidido cambiar su vida y demostrar su respeto hacia los animales.