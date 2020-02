Robert Downey Jr., estaría a punto de filmar Linterna Verde

El famoso actor Robert Downey Jr., protagonista de películas como Iron Man, estaría a punto de dejar de pertenecer a Marvel para integrarse a DC Comics, lógicamente, al firmar un contrato millonario para pertenecer a dicha casa cinematográfica.

De ser cierto lo anterior, Robert Downey Jr., comenzaría también el rodaje dentro de poco de la película Linterna Verde, protagonizada por él, se informa en distintos portales de noticias.

Según da a conocer el medio We Got This Covered, actualmente se llevan a cabo pláticas entre Warner Bros. y Robert Downey Jr. para firmar un contrato millonario.

De concretarse algo, Downey Jr., ahora le daría vida en cine a Hal Jordan en Linterna Verde.

Hal Jordan es un hombre que adquiere poderes con un anillo que lo transforma en Linterna Verde. El actor Ryan Reynolds encarnó en el cine a dicho personaje en 2011.

Robert Downey Jr. interpretó durante varios años en Marvel a Tony Stark, un multimillonario que tras sufrir un atentado en Medio Oriente se convierte en Iron Man.

Y entre 2008 y 2019, Iron Man se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público en Avengers: Endgame.

Robert Downey Jr., quien tiene 54 años de edad, es originario de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, y además de actor es cantante y productor reconocido a nivel internacional.

Según información en Wikipedia, Downey Jr. ha formado parte como actor de alrededor de 80 películas durante cuatro décadas de tarbajo y ha sido nominado dos veces a los Óscar: la primera en 1993 por su papel en Chaplin y la segunda en 2009 por Tropic Thunder.