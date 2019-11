Robert DowneyJr volverá a ser Iron Man

El actor Robert Downey Jr volverá a ser Iron Man para Disney+, se informa en distintos portales de noticias. En Endgame, Iron Man muere, y seguramente sus fans supusieron que jamás lo volverían a ver, pero no será así.

Disney+ prepara lo que será la oportunidad para que los seguidores de Iron Man vuelvan a verlo en la pantalla grande, dentro de muy poco, o mejor dicho, escucharlo.

El actor Jeff Goldblum, quien dio vida a El Gran Maestro en Thor: Ragnarok, ha dado a conocer que Robert Downey Jr volverá al Universo Marvel para dar voz a su homólogo animado en la serie What if...?, de Disney+.

La serie, que cuenta historias alternativas sobre el Universo de los Vengadores contaría con un espectacular reparto de voces de actores como Michael B. Jordan, Samuel L. Jackson, Taikia Waititi, Natalie Portman y ahora se suma la Robert Downey Jr.

What If...? estará inspirada en la saga de cómics del mismo nombre, que plantea la premisa de ¿Qué hubiera pasado si...?, y el primer episodio plantea la pregunta de qué hubiese pasado si Peggy Carter (y no Steve Rogers) hubiera tomado el suero de súper Soldado.

Fans de Robert Downey Jr manifiestan en redes sociales su alegría por saber que podrán volver a ver en personaje que él hace en Endgame.