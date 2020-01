Robert Pattinson revela que hará cine para adultos

#RobertPattinson



�� NOVEDAD ��



Robert tiene claro lo que pasará si a los fans de #Batman no les gusta su actuación:



"La verdad es que yo soy mi crítico más duro, no me preocupan los demás, pero si no les gusta mi versión me dedicaré al porno, más bien al porno artístico" pic.twitter.com/3c7KeQwSlS