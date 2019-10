Robert Pattinson traerá mucho misterio con The Lighthouse

"Extraño" es una palabra vaga e imprecisa, pero probablemente sea justo decir que se puede aplicar a una película cuadrada en blanco y negro sobre las febriles batallas psicológicas y visiones explícitas infundidas de sirenas de dos fareros aislados y cada vez más locos en 1890 Maine .

Para el escritor y director Robert Eggers, lo real y lo mítico chocan de maneras extrañas y alucinantes. Realiza películas de época rigurosamente investigadas que, sin embargo, tienen una cualidad de cuento de hadas de otro mundo. Su primera película, el éxito de terror de 2015 "The Witch", no se estableció solo en 1630, sino que surgió de los verdaderos cuentos populares y las pesadillas auténticas de una familia en la puritana Nueva Inglaterra.

Ahora, se ha movido un poco hacia el norte para "The Lighthouse", un cuento gótico de intensidad aún mayor y más espumosa con destinos aún peores que afectan a la vida silvestre local. Una cabra figura prominentemente en "La bruja". Las gaviotas tienen un papel protagonista en "El faro".

También lo hacen Robert Pattinson y Willem Dafoe, quienes interpretan a los dos marineros que solo atienden un faro remoto. Dafoe es Thomas Wake, un perro salado crujiente y tiránico y el posesivo "guardián de la luz", y Pattinson es su nuevo asistente progresivamente frustrado y desquiciado, Efraim Winslow. Las imágenes expresionistas y la atmósfera cálida recuerdan algo de Bergman, si se trasplanta desde Suecia al noreste de Melville. Pero hay indicios de una cerveza aún más extraña.

"La esperanza es que la gente entre allí como, Ex (improperio), estoy viendo una aburrida película de arte húngaro", dice Eggers. "Y luego Willem comienza a tirarse pedos y hay una pista de que está sucediendo algo más".

Tal vez sea apropiado que una película tan implacablemente violenta, llena de mares tormentosos y el resplandor del cuerno de niebla del faro, primero señale su dimensión más cómica con el viento. A medida que aumenta el tono trastornado de la película, también lo hace su humor. Slate ha resumido perfectamente "El faro" como "fartsy artístico". Se expande en todo el país este fin de semana.

"Para mí, fue un mea culpa después de" La bruja "", dice Eggers, hablando junto a Pattinson y Dafoe en una entrevista. “Quería hacer otra película miserable pero poder reírme de la miseria. Estos tipos son artistas hilarantes y realmente cómicos. Incluso me preocupaba que la película fuera demasiado divertida después de filmarla. Eso no es una sorpresa sobre Willem, pero Rob es un comediante muy físico y hay divisiones rotundas de Buster Keaton y cosas que cortamos porque eran demasiado. Pero fue a por ello.

Dafoe y Pattinson son artistas muy diferentes, pero "ir por ello" ha sido un modus operandi para cada uno. Pattinson, en particular, en los últimos años ha estado en una autodescrita búsqueda de "rarezas", una que él admite que pudo haber llevado a su límite en "El faro".

"Definitivamente siento que no puedes encontrar algo más extraño", dice Pattinson. "Pero no es una rareza por el bien extraño. Creo que lo que quise decir fue solo originalidad. Cada vez que encuentras algo donde realmente no tienes ningún tipo de arquetipo para encajar, no tienes ninguna muleta de algo que hayas hecho antes, siempre es muy emocionante ".

Eggers inicialmente le ofreció a Pattinson un papel muy diferente que él describe como "un caballero elegante y bebedor de jerez". (Eggers estuvo cerca de rehacer el clásico de 1922 "Nosferatu"). Cuando Pattinson lo rechazó, el director de 36 años decidió El actor buscaba algo más inescrutable.

"No sé cómo describir cuál es mi personaje en particular", dice Pattinson, sonriendo. "Eso es lo que siempre estoy buscando".

Eggers dice alegremente que la producción, aunque no fue tan difícil como las pruebas representadas en "El faro", fue "extremadamente miserable". Fue filmada en la costa sur rocosa y barrida por el viento de Nueva Escocia. Allí, Eggers y su diseñador de producción Craig Lathrop construyeron un faro de 70 pies con una viga de trabajo que podría brillar por 16 millas. En el estreno de la película en la sección Quincena de Directores de Cannes, Dafoe bromeó diciendo que los únicos animales heridos durante el rodaje fueron él y Pattinson.

"A los actores les encanta hablar de eso y siempre es un poco aburrido", dice Dafoe. "Pero es una gran parte de esta película. El clima y las condiciones fueron una gran parte de ello. Eso realmente contó la historia. Estábamos interactuando con la naturaleza ".

Para Pattinson, el ambiente era extrañamente reconfortante, incluso si cuenta un sprint a través de una roca irregular con zapatos apropiados para la época como su momento más aterrador en un set de filmación. "Me sentí muy a gusto cuando estuve allí", dice Pattinson.

Tanto como la producción se basó en su entorno natural, el trabajo de cámara de Eggers fue precisamente orquestado. Eggers, quien coescribió el guión con su hermano Max Eggers, filmó la película en 35 mm. Se proyecta en una relación de aspecto de 1: 19: 1 cuadrada, que se suma a la atmósfera antigua y fantasmal de la película.

"Esto está muy cerca de cómo lo imaginé, mucho más que" La bruja ". Es en parte porque sé lo que estoy haciendo más. También es en parte porque tenía más dinero ", dice Egge