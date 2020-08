Robert de Niro, Al Pacino y Lady Gaga figuran para el elenco del filme de "Gucci"

Estados Unidos.- Grandes figuras de Hollywood como Robert de Niro, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto se encuentran negociando su incorporación al filme de "Gucci", una potente película que está preparando Ridley Scott con guion de Roberto Bentivegna y con Lady Gaga como la protagonista.

De acuerdo con información del portal Deadline, según MGM también está en conversaciones con Jack Huston y Reeve Carney para que se sumen al nuevo proyecto cinematográfico que relatara la historia sobre el asesinato de Maurizio Gucci, un importante y destacado miembro de la familia que creó la famosa marca italiana de moda.

Un elenco de lujo

Robert de Niro, doble ganador del Premio Óscar por su personaje en "The Godfather: Part II y Raging Bull, figura para formar parte del elenco, así como Al Pacino, ganador de la estatuilla por "Scent of a Woman", dos de los mejores actores de la historia que el año pasado cruzaron sus caminos en la fascinante película "The Irishman", de Martin Scorsese.

Foto: Instagram

Adam Driver, por su lado, es una de las sensaciones del momento, esto gracias a sus dos candidaturas al Óscar por "BlacKkKlansman" y "Marriage Story", además de su papel de Kylo Ren en la última trilogía de "Star Wars" y sus notables trabajos como "Silence", "Paterson" y "Logan Lucky".

Foto: Instagram

Finalmente, el cantante y actor Jared Leto, es otro de los importantes actores de proyecto, ganador de un Premio Óscar al Mejor actor de reparto por la película "Dalla Buyers Club" y recientemente se destacó por su participación en "Suicide Squad" y "Blade Runner 2049".

Foto: Instagram

Para Lady Gaga "Gucci" será la primera cinta después de su triunfal y aclamado debut en "A Star is Born", película que protagonizó junto a Bradley Cooper en 2018. La intérprete se llevó el Óscar a la Mejor canción original por 'Shallow' y estuvo nominada a Mejor actriz, premio que finalmente fue ganado por Olivia Colman en "The Favourite".

Foto: Instagram

La cantante y actriz dará vida en el proyecto a Patrizia Raggiani, quien fue condenada a 26 años de prisión por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci. Raggiani siempre defendió su inocencia y un tribunal de Milán decretó su libertad en 2017.

¿Quién era Mauricio Guzzi?

Maurizio Gucci fue nieto de Guccio Gucci, fundador de Gucci y dirigió la marca de 1983 a 1993, su asesinato causó gran conmoción en la sociedad italiana y la industria de la moda.

Foto: Twitter

La película basada en los Gucci contará con guion Roberto Bentivegna y estará basada en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder Madness, Glamour and Greed", de Sara Gay Forden.