Roberto Carlo pensó en acabar con su vida cuando salió de Atrévete a soñar, confiesa

México.- Pese a su relevancia como conductor, Roberto Carlo comenzó su carrera actuando, participando en la exitosa producción de Televisa "Atrévete a soñar", al lado de artistas como Danna Paola, Violeta Isfel y Eleazar Gómez, sin embargo, también marcó un trago amargo en su vida, pues vivió una difícil experiencia.

Aunque la telenovela juvenil que logró gran rating en su momento fue el proyecto que cambió su vida para siempre, durante una entrevista con Karla Díaz, en el programa de YouTube Pinky Promise, el actor y conductor confesó que para él el proyecto supuso una difícil experiencia, pues pensó en acabar con su vida en algún momento.

Fue durante el más reciente episodio de Pinky Promise, junto a Vanessa Claudio, en donde el artista habló sobre algunos de los momentos más importantes, decisivos, vitales y difíciles de su carrera.

Tras hablar sobre su participación en Atrévete a soñar, Roberto Carlo explicó que fue un proyecto muy importante para su carrera y se sintió muy feliz de formar parte de éste, sin embargo, se acostumbró a un estilo de vida tan agitado en ese momento que el final de la telenovela le provocó una severa depresión, hasta el extremo de querer acabar con su vida.

"Fue el momento que de verdad me cambió la vida. A partir de Atrévete a soñar pues mi vida es lo que soy yo, me dio muchas oportunidades. Aún así, el peor momento que tuve fue cuando terminó, de pronto de venir de dos años intensos de grabaciones, conciertos, amigos, una locura de lunes a viernes donde no descansábamos. Cuando se acaba entré en la peor depresión que me tocó vivir en mi vida, horrible, hasta quererme suicidar o sea de que mi química se volvió completamente loca y estaba así de ‘qué me está pasando", contó el actor.

Afortunadamente, logró salir adelante del duro golpe que fue terminar un proyecto tan importante. En la actualidad, Roberto Carlo es un conductor muy aclamado en televisión y diferentes producciones de Internet, como el reality show La más draga, donde estuvo al frente en conducción y logró importantes elogios para su profesión.

