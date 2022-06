Roberto García, ex cuñado de Shakira, revela el verdadero motivo de la ruptura con Gerard Piqué

A principios de este mes, Gerard Piqué y Shakira dejaron atónitos a sus miles de seguidores, al confirmar su separación tras 12 años de relación. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando, por el bienestar de nuestros niños (Milan y Sasha), que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto".

Supuestamente, el futbolista español le habría sido infiel a la cantante y compositora colombiana. Ahora, Roberto García, ex cuñado de Shakira, ha dado una versión totalmente diferente sobre esta mediática separación. En una entrevista para el diario español EsDiario, manifestó:

Esa relación lleva rota mucho tiempo, pero daban una imagen cordial de cara al público.

Según esta persona, el verdadero motivo de la separación de Shakira y Gerard Piqué, se debió por unos problemas económicos. "Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos, ella sabía que nunca se casaría con él. Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, ha habido un problema económico entre ambos".

Shakira y Gerard Piqué tienen dos hijos: Sasha y Milan.

Al parecer, el Defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España, le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante, no lo permitió. El ex cuñado de la cantante, señaló que ellos no mezclaban sus fortunas y llevaban la economía familiar al 50 por ciento.

"Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción, tenía idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia, ahí empezaron los problemas".

Cabe mencionar que hace unos años, Roberto García tuvo una relación amorosa con Lucila Isabel Mebarak, hermana de Shakira. En la entrevista antes mencionada, externó que la intérprete de temas como "Te felicito", "Waka Waka", "Hips don't lie" y muchas más, "no hace nada sin que los padres le autoricen, ellos supervisan muchas cosas".

Por otra parte, el cantante y compositor colombiano Carlos Vives, un amigo muy cercano de Shakira, contó durante un encuentro con unos medios de comunicación, en la alfombra roja del evento Cadena 100 Concierto 30 aniversario, haberse puesto en contacto con la intérprete luego de su separación de Piqué.

"Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: 'estoy triste', definitivamente, sí la siento triste y está triste, es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa".

Te recomendamos leer:

Sobre la supuesta infidelidad del futbolista, dejó muy en claro conocer a un Gerard Piqué muy educado y decente. "No, no, no. El que yo conocí no, por supuesto, una persona muy educada, muy decente, conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño".