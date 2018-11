Florinda Meza a Roberto Gómez Bolaños: te amaré siempre

El 28 de noviembre es y siempre será una fecha muy triste para Florinda Meza, ya que un 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños perdió la vida por complicaciones de salud en su hogar en Cancún, Quintana Roo. Con la tristeza en su corazón, Doña Florinda visitó al tumba de su amado "Rober", nuestro querido Chespirito; así lo hizo saber a través de su cuenta en Twitter.

"Buenos días, mi alegría...flores de tu bonita, de tu Florinda. Mi Rober, te amaré siempre", escribió Florinda Meza en su tuit junto a dos imágenes, una de la tumba de Roberto Gómez Bolaños con las flores que le llevó y otra, donde vemos al genio de humorismo con las mascotas que ambos tenían.

Los seguidores de Florinda Meza comparten su dolor en este día tan triste: "y nosotros a ustedes, por siempre. Son parte de nuestra niñez, de esas noches de familia, de nuestra vida. Los queremos", le escribió un usuario de Twitter a la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Alguna día me gustaría poder visitar el lugar de descanso del Sr Roberto. Ya que no pude conocerlo en vida, al menos me gustaría visitarlo ahí. Siento que le debo muchas sonrisas. Saludos desde Venezuela.

Dos días antes del aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños, la actriz Florinda Meza compartió un mensaje para todo su "bonita vecindad" de las redes sociales, donde les agradeció por siempre estar al pendiente de ella y demostrarle su amor incondicional desde aquella triste mañana del 28 de noviembre de 2014.

Hola, chicos. Tú, y tú y tú, ya sé quién eres, te he estado observando. Los he estado leyendo, los he estado disfrutando. Muchas gracias, gracias porque me han estado ayudando muchísimo. Estoy recuperada, o casi. Me falta todavía librar el resto del mes.