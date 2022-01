Roberto Junior estrena dueto con Pancho Barraza y prepara disco retro

Pese a lo difícil que han sido estos dos últimos años para la carrera musical del cantante sinaloense Roberto Junior por motivo de la pandemia, que lo orilló a abrirse nuevos horizontes en el ramo resturantero, él no ha dejado de luchar por sus sueños y seguir haciendo música. Este 2022 será un gran año para el cantante, porque de inicio, está de estreno con un tema que realizó en colaboración con Pancho Barraza, además que es uno de los intérpretes de la canción oficial del carnaval, y por si fuera poco, muy pronto lanzará un disco con temas retro.

El dueto con Pancho Barraza

El toro vaquetón tiene por nombre el tema que grabó a dueto con Pancho Barraza, que además está recién salido del horno ya que se estrenó el jueves 13 de enero en todas las plataformas digitales. Roberto junior platicó para EL DEBATE que esta colaboración con Barraza formó parte del disco de 30 aniversario del cantante.

“Pancho Barraza eligió una canción alegre y de ‘despapaye’ para invitarme y me pareció un tema agradable porque me siento identificado con una frase que yo utilizo mucho, el ‘ay, pa’ toro’. También me siento halagado por esta colaboración, porque Pancho fue de mis primeros ídolos cuando empecé. Además, porque también fui parte de banda Los Recoditos y Pancho fue como mi maestro a seguir. Así es que cuando me invitó, me sentí bien ‘volado’.” Los cantantes Pancho Barraza y Roberto Junior, grabaron a dueto el tema El Toro Vaquetón.

Interpreta la canción oficial del Carnaval 2022

Con respecto a su participación en la canción oficial del Carnaval 2022, que interpreta junto a Lander Z y Tariana, Roberto Junior dijo que esto se dio por invitación del Instituto de Cultura, Lander Z y el arreglista Darcy Zataráin. Enfatizó que estaban buscando a un cantante de regional mexicano que tuviera chispa, por este motivo lo eligieron. Consideró ademas que la canción oficial del carnaval debe de tener mucho júbilo y alegría, y eso debe caracterizar a la máxima fiesta. Así es que agradeció a Dios la invitación de ser parte de este tema, el cual le ha gustado bastante a la gente.

Prepara disco retro

El intérprete de El coco no adelantó también que está preparando un disco de duetos con cumbias retro de los 90, que muy pronto dará a conocer.

“Este disco va traer 20 temas de agrupaciones como Banda Machos, Pequeños Musical y Banda Maguey, entre otras. Yo siempre me he caracterizado por las cumbias, además que lo retro está regresando, es por eso que decidimos hacerlo. El primer corte va ser la canción Caliente, caliente, que la grabó Banda Zarape, y en estos días vamos a hacer el video donde estará participando Obed Ibarra, candidato a Rey del Carnaval.”

Señaló que elegir los temas que vendrán incluidos en este material no fue lo difícil, lo que le ocasionó un poco de dificultad fue la grabación de los mismos, ya que son temas de tecnobanda y que definitivamente tuvo que adaptar a su estilo, pero el resultado fue bastante satisfactorio.

Viene con fuerza este 2022

Agradecido con Dios, con la vida y el destino que le dieron la oportunidad de incursionar en el ramo restaurantero cuando tuvo que parar un poco en la música por la pandemia, Roberto Junior asegura que ha sido una faceta de la que ha aprendido mucho, sin embargo, la música siempre será su prioridad, por lo que en este año la retomará con más fuerza.

“Afortunadamente hemos estado trabajando con las medidas necesarias que se establecen, pero en estos momentos está complicado, creo que el tema de la pandemia se está magnificando y la gente está teniendo más miedo que fe. Se alarma cuando los medios emiten un comunicado para informar que los contagios van al alza y en vez de tener fe y positivismo, se alarman. Sabemos que esta cepa es inofensiva y el problema es de las personas que se futurizan y magnifican las cosas, a lo mejor porque no estamos bien comunicados o muchas veces la información que emiten algunos medios, lejos de informar, desinforman.”

El cantante agregó:

“Si Dios quiere y los contagios lo permiten, este año voy a retomar fuerte mi carrera artística y dependiendo de cómo nos dejen trabajar. Todos saben que hubo un tiempo que trabajé muy fuerte en contenido y ahorita estoy aprovechando para darle un descanso a la gente, pero gracias a Dios tengo el talento para volver a hacerlo en cualquier momento y volver a subir contenido a mis canales de YouTube, así como en Facebook. También hace una semana empecé a subir contenido en Tik Tok; no quería pero lo estudié un mes para empaparme. Obviamente el contenido tiene que ser muy apegado a mi personalidad, y en estos momentos eso me mantiene ocupado. Además estoy con una campaña fuerte para que me sigan en esa red social”.

Roberto Junior explicó que ama su faceta como restaurantero y lo considera también un patrimonio para él y su familia, y previniendo que se vuelva a dar el confinamiento, con este negocio saldrá adelante. Sin embargo, la música es y será siempre su prioridad, por lo que este año la retomará fuerte.

“Este año ya no pienso abrir otro restaurante, quiero aprender bien el rubro y retomar mi carrera, porque los proyectos no se dan a corto plazo y las cosas no llegan de la noche a la mañana. Dependiendo de cómo se vaya dando todo esta situación de la pandemia, voy a hacer una agenda y un plan de trabajo para mi carrera, que es mi prioridad. Mucha gente me ha preguntado en las redes que si voy a dejar de cantar y les digo que no, porque mi primer amor es la música, aparte de mi familia.”

Por último, el cantante dio la primicia de que próximamente tendrá dos temas a dueto con Luis Ángel Franco y uno de ellos posiblemente será también su nuevo corte musical.