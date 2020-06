Roberto Júnior le entra hasta a la mesereada en esta cuarentena

Mazatlán, Sinaloa. “Me da mucho orgullo estar trabajando de Mesero !!! Aunque a los que no les guste o me juzguen les duela el cu.. quiero decirle que lo hago con todo mi amor y con mucho agradecimiento a dios por darme la oportunidad de ganarme el pan de una manera que me encanta, aparte quiero decirles que también soy cajero, Repartidor, mejor dicho hago de todo en @wings_angelsmzt así que si un día andan por la Pancho Villa en Mazatlan no duden en Visitarnos Los quiero Machin y a los que me tiran También los quiero”, es el mensaje que compartió el cantante sinaloense Roberto Júnior en su cuenta de Instagram este lunes ocho de junio junto a una fotografía suya en la que luce un mandil, comanda y pluma para tomar los pedidos del restaurante de alitas que abrió hace unos días.

Tras la difusión de la publicación intérprete de temas como Fabuloso, El coco no y La chica de mis sueños recibió mensajes de apoyo de figuras del espectáculo como la conductora sinaloense Cynthia Urías quien le escribió: "Éxito el trabajo dignifica".

Por su parte el cantante Toño Lizárraga le dio corazón al post, mientras que varias de las fans del artista nativo de Mesillas, Concordia le propusieron que cuando vaya como repartidor se quede a comer junto con ellas. Otros le desearon éxito y resaltaron lo ejemplar de su humildad.

"El repartidor no se puede quedar a comer conmigo?���� jajaja saludos", escribió la usuaria saarahii_rodrigueez.

Quien aparece en la red social con un perfil denomiando Cantautor señaló: "muchas felicidades roberto que chingon que seas asi de humilde y que no te sientas mal por buscar la chuleta de cualquier manera".

Complicada situación. Cabe destacar que miles de artistas, cantantes y demás figuras del medio del espectáculo se encuentran sin poder trabajar desde hace casi tres meses, porque los conciertos masivos, presentaciones ante cualquier público, rodaje de películas y de varias producciones de televisión y radio aún no han podido renovar actividades. Lo anterior ante las medidas preventivas establecidas para evitar la propagación del coronavirus Covid-19. Así que muchos han tenido que implementar oficios alternos para percibir algunos ingresos para sus familias. Hay quienes han optado por la venta de alimentos otros por tocar en cruceros de avenidas y más por realizar conciertos virtuales para recaudar fondos.

En lo que respecta a Roberto Júnior dio a conocer, desde el pasado 10 de marzo, a través de redes sociales y por medio de un entretenido video en el que aparece junto al comediante sinaloense Héctor Limón, y en pláticas con periódico EL DEBATE que próximamente inauguraría su negocio de alitas, hamburguesas y más.

Todo parecía con buena pinta para el artista, incluso promocionó en varias histories los avances, sin embargo la situación de pandemia y cuarentena dificultó a la mayoría de los negocios continuar normalmente con sus servicios.

Así que casi dos meses después y con el objetivo de sacar adelante este proyecto personal, el cantante declaró en su reciente publicación que está mesereando, cocinando, cobrando y todo lo necesario de su establecimiento para sacarlo adelante con mucho amor y agradecido con Dios por poder ganarse honradamente el pan.

Claro que también aprovechó la publicación para especificar que a quienes lo critican y hablan de él también los quiere, y que está orgulloso de lo que está haciendo.