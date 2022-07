Roberto Palazuelos HUYE a preguntas sobre duelo a balazos que le propuso Andrés García

México. El actor mexicano Roberto Palazuelos "huyó" de la prensa tras escuchar cuestionamientos acerca de la propuesta que Andrés García le hizo respecto a un "duelo a balazos" entre ambos.

En varios portales de noticias se comparte que Roberto Palazuelos fue abordado por medios de comunicación en CDMX y le preguntaron acerca de las recientes declaraciones en su contra que hizo Andrés García y no quiso contestar nada.

Y es que en días pasados el señor García dijo que Palazuelos es un malagradecido, luego de que desde niño le enseñó mucho y cuidó, ahora él está mal y no le ofrece su ayuda cuando lo necesita.

Foto de Instagram

Roberto Palazuelos, de 55 años de edad, explicó en el programa de YouTube Chisme No Like: “Me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más, y no sé de dónde viene ese odio de él hacia mí, ni quién le mete cosas en la cabeza de mí, ni mucho menos”.

Palazuelos dejó en claro que él y su familia siempre han visto por Andrés García y que las cosas no son como las piensa este último, además lamenta que existan males entendidos: "toda mi familia le ha dado un cariño a Andrés impresionante, ha ayudado a Margarita y a ella la he asesorado también legalmente yo”.

Roberto Palazuelos también ha dicho que no ocupa colgarse de la fama de nadie o hacerse publicidad de nadie, menos del señor García, pues lo que más le sobra precisamente en publicidad.