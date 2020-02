Roberto Palazuelos a sus 53 presume con orgullo arrugas de su cuello

Roberto Palazuelos es una de las celebridades más reconocidas en la pantalla chica, pues lo hemos visto en innumerables telenovelas, pero a sus 53 años de edad sigue siendo un galán, pues lo demuestra en las publicaciones de su Instagram.

Por si fuera poco el famoso 'diamante negro', está muy orgulloso de las pequeñas arrugas que muestra en su cuello, pues ni ese pequeño detalle le ha evitado recibir todo tipo de piropos de parte de sus fanáticas, que lo consideran un hombre muy guapo.

"Guapísimo! ¿para cuando la segunda temporada?", "Muy buen estilo guapo", "Saludos me gustó tu mini serie, no esta aburrida, me encantó Giorgio jajjja y Toro jajajaja saludos", le escribieron al histrión.

Recordemos que Roberto lanzó su reality llamado Palazuelos mi rey, el cual ha tenido gran popularidad pues muestra la glamurosa vida del socialité, además dio a conocer más detalles íntimos sobre su vida, pues el histrión pocas veces habla de ella.

Cabe mencionar que Roberto se molestó con la producción de la serie Luis Miguel hace unos meses, pues no le pareció para nada agradable como lo describen en la historia por lo que prefirió decir la verdad sobre como fue la adolescencia de su ahora examigo El Sol.

Por si fuera poco el actor dijo que no quería tener problemas con el cantante pero el que no se aclarara nada sobre como fue amistad lo molestó demasiado.