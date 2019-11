Roberto Palazuelos admira la inteligencia del Chapo Guzmán

Hace unos días Roberto Palazuelos estuvo en el programa La Saga, de Adela Micha, donde hablaron de varios temas, entre ellos el de la liberación del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán quien había sido capturado en Culiacán y horas después liberado.

Durante la entrevista el empresario dijo que lo mejor que pudo haber hecho el gobierno fue haber liberado al hijo del capo, además elogió la inteligencia que ha tenido su padre y también como actuó su hijo Ovidio cuando gente fuertemente armada acudió a su rescate el día de su detención.

"A mi la verdad me impresionó muchísimo la reacción del cartel porque digo, viéndolo objetivamente que estrategas y que inteligencia o sea no manches (...) o sea una estrategia una mente ahí brillante dirigiendo...", dijo Roberto Palazuelos.

"A mi aunque me digan que '¿como hablas bien del Chapo?', mis respetos yo admiro al Chapo porque que mente tan brillante y haber llegado donde llegó y haberse salido de ahí un delincuente pero que señor delincuente...", dijo el también actor.

Mientras tanto los internautas que vieron la charlan también dieron su punto de vista pues no se quedaron callados con las declaraciones que hizo el famoso Diamante Negro.

"Palazuelos un mirrey, seguramente muy en contra de la delincuencia, pero me pareció muuuy objetiva su postura en el conflicto en Culiacán, y reconociendo las "virtudes" de los malos", Ya me está cayendo bien Palazuelos y no se diga mi ídolo JULIO César Chávez, escribieron los internautas.

Cabe mencionar que Roberto Palazuelos se encuentra de fiesta pues hace unos días se estrenó su reality por MTV el cual ha sido todo un éxito causando emoción entre sus fans, pues desde hace tiempo no se veía al histrión en la pantalla chica, ya que siempre ha estado ocupado en otros asuntos laborales alejados del espectáculo.