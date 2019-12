Roberto Palazuelos hace declaraciones machistas y causa gran enojo

De nueva cuenta, Roberto Palazuelos volvió a quedar como un machista luego de declarar en una entrevista que, aunque desea ser padre de una niña, no quiere casarse por temor a comprometer su fortuna, la cual según ya tiene un heredero universal.

Esta no es la primera vez que Palazuelos hace comentarios machistas sobre las mujeres y las categoriza como seres interesados y sin escrúpulos, capaces de cualquier cosa para obtener lujo y riqueza.

No, no voy a comprometer mi fortuna. Tengo un heredero y si tengo a mi niña, la meto ahí. Aunque con la mamá de mi hija sí me gustaría hacer una ceremonia religiosa o espiritual", dijo Roberto.