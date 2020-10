Roberto Palazuelos presume en sus redes sociales cómo escapó del huracán Delta en su jet privado

Roberto Palazuelos estaba en Cancún, Quintana Roo, pero ante la amenaza del huracán Delta (que el día de ayer era categoría 4), buscó los medios para poder salir de este hermoso destino turístico ubicado en el caribe mexicano. Muchos turistas quedaron atrapados en este lugar, ya que no hubo vuelos disponibles, por lo que tuvieron que buscar refugio ante la llegada de este fenómeno meteorológico.

El actor Roberto Palazuelos, conocido como "El diamante negro", presumió en sus redes sociales que él pudo "escapar" de Cancún antes de que el huracán Delta tocara tierra. El también empresario señaló que tenía un jet privado a su disposición para salir de la zona que se vería afectada y azotada por el fenómeno meteorológico.

En una fotografía que publicó en su feed de Instagram el día de ayer, Roberto Palazuelos expresó: "nos vamos justo a tiempo antes de que pegue el huracán Delta en Cancún, espero no sea grave, mis hoteles ya fueron evacuados y los turistas están a salvo, tengan mucho cuidado, extremen precauciones. Dios, protege al caribe mexicano".

Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux

"La diferencia entre ser turista en Tulum y ser dueño de Tulum", "te hubieras llevado a Bárbara de Regil contigo jajajajajaja a la pobre la llevaron a una casa que ni al caso, porque no tenía a donde irse", "dale un aventón a Bárbara de Regil en tu jet privado, anda buscando como salir", "no abandones el barco jejeje", "Dios proteja a todos y esto pase rápido y no haga muchos desastre para que rápido se reactive", son algunos de los comentarios en la publicación de Roberto Palazuelos, dueño de varios hoteles en playas mexicanas.

Huracán Delta baja a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson

El huracán entró a tierra muy cerca de Puerto Morelos, Quintana Roo, aproximadamente a las 5:30 am de este miércoles (hora de la Ciudad de México). Se localiza a 35 kilómetros al sur de Cancún. Ocasionará lluvias intensas a torrenciales en la Península de Yucatán y originará vientos fuertes con rachas de 150 a 240 km/h, oleaje de 5 a 9 metros de altura y una marea de tormenta de 1 a 2 metros de altura en el norte de Quintana Roo y de 2 a 4 metros en las costas de Yucatán.

Ayer martes autoridades de Proteccción Civil evacuaron las zonas de Isla Holbox, Punta Allen, la zona hotelera de Cancún, las carpas del Hospital Kumate en Cancún, la zona hotelera de Puerto Morelos, Punta Herrero, Isla María Elena y Banco Chinchorro, ubicadas en la zona costera.

¿Qué hacer durante un huracán?

Aléjate de ventanas para evitar lesiones en caso de que se rompan.

Evacúa zonas de riesgo y acude a un refugio tempora si tu vivienda no es segura.

Permanece en tu hogar o refugio hasta que las autoridades informen que el peligro terminó.

Si vives cerca de un río o laguna vigila el nivel del agua.

Conserva la calma y mantente informado.

Cierra puertas y ventanas, corta el suministro de gas y electricidad.

El fenómeno meteorológico que se desplaza a 35 kilómetros por hora con dirección al noroeste, dejo lluvias intensas con lluvias puntuales torrenciales en Quintana Roo y Yucatán, lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas en Campeche y Tabasco, así como lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

De igual forma el huracán Delta propició tormentas alrededor de las 2:16 horas en los estados de Guerrero (Juichitán, Copala y Florencio Villareal) y Chiapas (Palenque, Comitán Maravilla Tenejapa, Ocosingo, Frontera Comalpa y Tapachula).

El contraalmirante de la Secretaría de Marina, Juan Carlos Vera Minjares, informó esta mañana que las 01:00 horas de este miércoles, el huracán Delta presentó un cambio en su trayectoria a través del estado de Quintana Roo, beneficiando a la pérdida de velocidad del meteoro por la Península de Yucatán.