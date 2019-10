Roberto Palazuelos presume verse mejor que Luis Miguel

El actor y empresario Roberto Palazuelos, quien en años pasados tuvo una amistad muy cercana con el cantante Luis Miguel, presume verse mejor que él. A sus 52 años de edad, Palazuelos señala que luce mil veces mejor que el famoso cantante.

En entrevista con la revista Quién, Roberto Palazuelos dice sentirse orgulloso por la vida que ha llevado y acepta feliz su entrada a la vejez. Presume que se ve y seguramente también se siente mucho mejor que el cantante de "Ahora te puedes marchar".

No me quiero parecer a Luis Miguel. Siento que yo en lo personal estoy envejeciendo mucho mejor, soy mejor vino. Ya quisiera verse él como me veo”, destaca en la entrevista que le hace Quién.