Roberto Palazuelos reacciona ante el enojo hacia él de Andrés García: "Eso no se arregla con la prensa"

México. El actor Andrés García expresó públicamente en días pasados su molestia con Roberto Palazuelos, quien supestamente vende la propiedad de él "El Castillo", y lo desmintió tajantemente.

No conforme con eso, García explicó en el programa Ventaneando que Palazuelos está haciendo cosas que no debe y en parte por darse publicidad, cosa que no le agrada a él.

Por consiguiente, García manifestó que "deshereradía" a Palazuelos y sumamente molesto replicó: "¡Que no esté diciendo pend...!".

Ahora es Roberto quien se muestra desconcertado por la reacción de García y en entrevista con Venga la Alegría dice que ignora por qué está molesto el señor García y expresó que le manda un abrazo grande.

“No me ha hablado a mí, ni nada; yo le vi hace 5 o 6 días, entonces no quisiera entrar en cosas con la prensa, eso no se arregla con la prensa. Cuando tengo una diferencia con un amigo, lo arreglo directamente con él y no con la prensa”, dice Roberto.

Roberto Palazuelos. Foto de Instagram

Palazuelos expresa que en cuanto tenga tiempo buscará a don Andrés para hablar y arreglas las diferencias que se han venido dando en los últimos días.

Respecto a la propiedad "El Castillo", de García, Palazuelos comentó en el programa Hoy que él la está vendiendo e incluso ya tenía un posible comprador y la decisión de la venta la apoyaba el actor de cine y televisión en México.

Al enterarse de la supuesta venta, Andrés García, quien tiene 80 años de edad, "explotó" en contra de Roberto y dijo que no era verdad que él había autorizado la venta de dicha propiedad.