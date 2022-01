Roberto Romano está listo para su nuevo proyecto de comedia

Tras su salida del reality show La casa de los famosos, el actor y cantante Roberto Romano ya tiene confirmada su participación en un nuevo proyecto, y aunque no pudo dar más detalles, platicó por vía telefónica que se trata de una serie de comedia que empezará a grabar en el mes de julio. El actor mexiquense también habló de su carrera en la música, su vida amorosa y hasta de las ganas que tiene de participar nuevamente en otro reality show enfocado al deporte.

Estrenará serie de comedia

Contento por la oportunidad se siente el actor y cantante al ser ya parte de ese nuevo proyecto.

“Se trata de una serie de comedia que les aseguro va estar muy divertida. Apenas me confirmaron mi participación la semana pasada, por lo que no he leído mucho del personaje y la línea de construcción, pero es un género que ya ha trabajado y que me gusta bastante, sobre todo creo que lo voy a disfrutar muchísimo”, precisó el actor.

Y es que justo con este proyecto es que regresa a la televisión después de cuatro años, en los que ha venido haciendo telenovelas, teatro y además donde también tuvo la fortuna de protagonizar una serie en España.

La casa de los famosos le permitió conectar con la gente

Sobre su paso por el reality show La casa de los famosos, Roberto Romano compartió sentirse feliz porque la gente pudo conectar con él y no con un personaje. Aseguró que le fue muy bien y el público se involucró muchísimo, lo cual le favoreció bastante ya que la respuesta fue positiva. Romano explicó que se lleva una gran experiencia, además, tuvo la oportunidad de conocer a mucha gente dentro de la casa y aprender bastante de cada una. Aseguró que intentó mostrar lo más real que pudo ser en su persona, pero también está consciente que fue de los personajes “que me odiaban o que más me querían”.

Quedó en buenos términos con Alicia Machado

Hablando de la relación que surgió con Alicia Machado dentro de La casa de los famosos, el actor comentó que todo quedó en buenos término y ahora son buenos amigos.

“Ahorita mi corazón está tranquilo, feliz, en paz y soltero. Estoy enfocado en mi carrera, en lo que viene y mi familia. Tengo paz mental y salud. Siempre intento quedarme con lo bueno de todas las cosas y eso fue lo que sucedió en mi última relación. Creo que duró lo que tenía que durar, se aprendió lo que se tuvo que aprender y quedó en buenos términos. Creo que Alicia y yo no nunca tuvimos ningún problema como para quedar mal, simplemente no se dieron las cosas, ella tiene otras prioridades y yo también tengo otras prioridades en mi vida, pero te seguro que llevamos una bonita amistad y siempre estaré ahí en lo que yo pueda apoyar.”

Le gustaría hacer cine mexicano

Además de ser buen actor y cantante, Roberto Romano se ha caracterizado siempre por estar activo y con mucha energía, es por ello que al cuestionarle si tenía alguna inquietud en realizar un proyecto en particular, compartió que le encantaría poder hacer cine mexicano, pues es una área que no ha realizado. Y si de reality shows se trata, confesó que le gustaría participar en uno pero enfocado al deporte, como Exatlón o Guerreros.

Pero mientras se llega la oportunidad, detalló que por el momento está también enfocado en el lanzamiento de su nuevo sencillo, a principios o finales de febrero, el cual también está acompañado de un video. El tema lo escribió el año pasado y es una canción en la que plasma la historia de cómo terminó con su expareja, la cual espera que le guste a la gente. Además, lo subirá a diferentes plataformas de música. Solo se vive una vez es el sencillo que actualmente promociona y que invita a la gente a escucharlo. Asimismo, a que estén pendientes de su próximo proyecto, y desde luego, a que lo sigan en todas sus redes sociales como robertoromanomx.