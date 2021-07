Roberto Tapia habla de cómo lo trató "El Chapo" Guzmán, el día que lo conoció

México. Una de las experiencias más fuertes, inesperadas e inolvidables en la vida del cantante Roberto Tapia es la vez que pudo tener frente a él a Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo" Guzmán, y platicar con él.

Como una persona humilde, así define Roberto Tapia a Guzmán Loera en una entrevista que le hace Ernesto Barajas para su canal de YouTube y dice que siempre guardará en su mente el día que pudo platicar con él.

Es una persona de las más humildes que he conocido en mi vida. Si tiene ese tipo de poder, dinero, normalmente te imaginas que son personas arrogantes, que no los puedes ni saludar cuando no los conoces. Todo lo contrario”.