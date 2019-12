Roberto Tapia hace especial petición a quienes tienen a su mamá

Roberto Tapia hubiese querido que su mamá pasara estas fiestas navideñas en su hogar, sin embargo, la señora Claudia Tapia permanece en el Hospital Cemsi Chapultepec en la Ciudad de México tras haber sufrido un derrame cerebral; la progenitoria del cantante del Regional Mexicano ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones en los pasados días.

En un post en Instagram Roberto Tapia compartió un video que ha hecho llorar a sus fans; en dicho video le canta a todo pulmón a su mamá durante un show en un palenque. Junto a estas imágenes el cantante escribió: "tú me llevaste en tu vientre 9 meses, te desvelaste por mí, te hice perder tu figura y soñabas con conocerme y tenerme entre tus brazos para darme todo el amor y el cariño que me has dado, agradezco cada uno de esos momentos ama".

Hoy te pido que luches y saques todas las fuerzas por el amor que nos tienes, tú no te puedes ir madre tú tienes muchas cosas por vivir conmigo.

Asimismo hizo una especial petición a todos sus seguidores:

A todos los que tienes a sus madrecitas cuídenlas y quiéranlas mucho de verdad se los digo, gracias por esos rezos a mi madre, que pasen feliz navidad.

Luego de la primera operación de su mamá hace unos días, Roberto Tapia informó: "bendito sea Dios mi madre salió muy bien de la cirugía, sufrió un derrame cerebral, pero está teniendo resultados muy positivos, lo cual me deja bastante tranquilo y motivado a que ella va a mejorar. Dios y la virgencita me la están cuidando y ya sólo es cuestión del siguiente proceso; muchas gracias a todo".