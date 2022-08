Roberto Tello se somete a una cirugía de manga gástrica, "quiero estar sano y ganar calidad de vida"

"Creo que no debemos tener miedo a explicar nuestras experiencias, porque nuestra historia puede ayudar a otros a tomar acciones para sentirse mejor. Por eso estaré compartiendo un poco de mi evolución de este proceso bariátrico en redes sociales".

Roberto Tello pesa 131 kilos ; espera que con la cirugía y manteniendo las indicaciones del médico, no solo pierda el exceso de peso, sino que pueda normalizar su presión arterial y recuperar la salud en sus articulaciones .

Aunque el sobrepeso de Roberto Tello no es delicado, mencionó que sí ha notado el impacto en su vida de patologías asociadas a la obesidad , como hipertensión, problemas articulares, descontrol en la sangre .

"Siempre he tenido tendencia a ganar peso", manifestó el también comediante (actualmente forma parte de la obra "La tremenda corte"), quien durante varios años, se ha sometido a diversos tratamientos, pero siempre viene el rebote y vuelve a subir los kilos perdidos .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

