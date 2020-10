Robin Iván lanza su nuevo sencillo, Mujer de Revista

México. En busca de perseguir sus sueños y permanecer en el gusto del público, el cantante culiacanense Robin Iván expone su música y ahora más que nunca desea que todo mundo escuche sus temas. En entrevista vía online para DEBATE, el músico se encuentra promocionando su nuevo tema, Mujer de revista, el cual ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.



¿Cómo has estado en esta cuarentena?

Muy bien, echándole ganas y pues ahora con la pandemia hay que invertir el tiempo haciendo cosas productivas y acabamos de sacar un disco en el que vienen cuatro composiciones mías y siete covers. Es un disco variado, vienen románticas, de todo.



¿Actualmente Robin Iván estás promocionando el primer sencillo del disco titulado ‘Mujer de revista’?



Esta canción nació ya que un amigo me platicó la historia de una muchacha muy bonita que parecía de revista, entonces él me dijo que se le hizo muy guapa la muchacha y pues de ahí nació ese tema que ya está disponible en las plataformas digitales.



¿Cómo nace Robin Iván en la música?



Empecé aproximadamente a los 8 años tocando la guitarra, recuerdo que siempre me la llevaba a la primaria y mis amigos me apoyaban, recuerdo que en el recreo me ponía a cantar y en la secundaria dejé la guitarra y cuando entré a la prepa volví a tocar y como quien dice empecé desde cero y me acuerdo que me iba a Catedral a cantar, la gente me vía y me echaba en mi estuche de la guitarra monedas. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien, este es el segundo disco que he sacado, entonces ahí va la cosa, siempre he tenido esa fe de lograr las metas y los sueños.