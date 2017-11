Robo de su Uber, no detiene a la actriz Alejandra Procuna

Alejandra Procuna contó más detalles del robo que sufrió uno de sus choferes de Uber hace algunos días, cuando fue despojado del vehículo que conducía y privado de su libertad por varios minutos.

Sin embargo, confirmó que esta mala experiencia no la alejará de seguir desempeñando su labor como conductora.

Asimismo, Alejandra Procuna confirmó que ya realizó el reporte pertinente de este suceso. “A ver si aparece mi pitufo azul, esta (reportado) en el 911, está en Locatel”.

Pero a pesar de esta mala noticia, Alejandra Procuna subrayó su deseo de continuar laborando como conductora de la mencionada plataforma.

“Yo sigo en la cosa de chofiringuear en mi camionetita blanca, bendito sea Dios me ha ido muy bien, si es un quita risa, si es un balde de agua helada porque tienes tu seguridad y te das cuenta de lo frágiles que podemos llegar a ser y que no tenemos seguridad, gracias a Dios mi carro estaba asegurado, o sea no es una pérdida total y a final de cuenta lo material es eso, pérdidas materiales”, concluyó.