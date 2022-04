Robo en casa de Silvia Pinal: joyas de bisutería, así como unos lentes Dolce & Gabanna y Louis Vuitton

"El hombre le ha de haber dicho que con eso no bastaba, que se regresara a la casa por más. Pero ella le dijo que no tenía llaves y por eso la mandó con un cerrajero. Cuando estaba aquí el cerrajero, tratando de violar la puerta, llegaron las patrullas y llegaron también los policías de aquí en la esquina", dijo la primogénita de Silvia Pinal ante varios medios de comunicación.

En la reciente emisión del programa "Ventaneando" en TV Azteca, se informó que los presuntos ladrones no solo se llevaron joyas de bisutería , sino también una exclusiva colección de lentes de sol de Doña Chivis , entre estos, uno de la marca Dolce & Gabanna con valor de 6 mil pesos, unos lentes Louis Vuitton con un precio de 12 mil pesos y otros de un precio estimado de 9 mil.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.