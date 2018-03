Rocío Dúrcal, fue un placer conocerte

Como han pasado los años. Este 25 de Marzo se cumplieron 12 años sin la presencia física, pero sí en el corazón de millones de fanáticos de la inolvidable Rocío Dúrcal.

Rocío Dúrcal enamoraba con sus canciones.

Su recuerdo sigue intenso y más vivo que nunca entre sus seguidores quienes gustan de sus rancheras y las baladas exquisitas que evocan sueños de amor en el mundo entero.

Recordamos a la gran Marietta con aquella chispa que conservó en su mirada por siempre, como olvidar a la inolvidable madrileña quien era una apasionada de la música mexicana y quien por más de cuatro décadas nos obsequió sus bellas canciones impregnadas de la dulzura de su voz.

A 12 años de su muerte recuerdo con infinito cariño y admiración a la bella intérprete Rocío Dúrcal, a quien entrevisté en Sinaloa en diversas ocasiones y en verdad les digo que fue un deleite platicar con la gran señora, para mí fue un placer conocerte Rocío Dúrcal, y ésta tarde me alcanzó la nostalgia, tras recordar a la excepcional cantante quien fue un agasajo mundial con su angelical voz. No fue poco su cariño, porque al público y a todo ser humano siempre entregó Amor eterno y les susurró al oído Me gustas mucho, y fue cuando se convirtió en la gran estrella que hoy brilla con intensidad en el firmamento.

Nadie como tú Rocío Dúrcal, única e irrepetible, por eso aunque pasen los años, Me nace del corazón decirte que deseo Volver a verte porque Tu abandono nos causa dolor y enorme nostalgia musical.

¿Porqué tenías que ser tan cruel? ¿Porqué dejarnos inmersos en ésta gran tristeza? No son Costumbres, la verdad, el público y uno simplemente no Sirve para estar sin ti, pasa el tiempo y el recuerdo está imborrable, tatuado en nuestro corazón. Como han pasado los años, pero Jamás te dejaré de recordar. Rocío, siempre imitada, pero jamás igualada. Un aplauso hasta el cielo a donde llegan mis recuerdos y admiración para la gran Marieta del alma.

Era admirable como ser humano, cariñosa, sencilla, carismática, adorable y muy amable con sus semejantes, ahora entendemos el porqué del gran cariño que supo ganarse del púbico mexicano.

Te recuerdo durante las entrevistas Rocío Dúrcal en aquellos días de Palenque y siempre atenta, amable y con gran disposición para las entrevistas... Nuestra inolvidable Marieta, sus recuerdos están en mi corazón y al igual que aquellas bellas y últimas palabras para su público.

Como han pasado los años, en verdad fue un placer conocerte Rocío Dúrcal y gracias por nunca hacerme Desaires, te agradezco infinitamente tu sencillez y esas pláticas interminables de tu gran amor por México.

Hoy recordemos con cariño a Marieta aquella niña quinceañera madrileña que soñaba con cantar en aquel hogar tan humilde en donde sus deseos quedaban enterrados bajo los desvelos por salir adelante del día a día familiar y gracias a Don Tomás su abuelo la gran Marieta conquistó con su voz dulce y especial.

Y hoy Rocío Dúrcal brilla y brillará en el mundo entero en donde su Amor eterno permanecerá por siempre.