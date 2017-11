Rocío García, ¿por qué aceptó hacer telenovelas?

Quizá no la ubiquen en televisión, pues la carrera de Rocío García ha estado enfocada al cine y a las series para canales alternativos y plataformas digitales, pero hoy la guapa actriz toma el toro por los cuernos y le entra de lleno a una telenovela, y lo que más le gusta de esto, es que 3 familias la llena profesionalmente.

“Estoy haciendo todo al revés, la mayoría empieza haciendo una telenovela, pero yo no. Mi camino siempre es distinto, pero ahora estoy haciendo esta telenovela, es mi género favorito (comedia) ir a trabajar y compartir con tus compañeros todo el día, desde la risa, desde la creatividad, es una oportunidad maravillosa de darle vida a Marissa. Es una loca a la que quiero muchísimo. 3 familias es un proyecto especial que quiero e invito a la gente a que se relaje, a que se ría. El público se conecta mucho, este proyecto habla mucho de la sociedad mexicana, retratando los distintos estratos sociales y económicos”.

“Mi trabajo va a tener más alcance porque mucha gente no tiene acceso a una plataforma digital como Netflix o Blim, donde se puede ver mi trabajo ahora, o no tiene dinero para un boleto para ir al cine. Ahora puede prender la tele y ver un proyecto que está a la altura de competir con cualquier otro proyecto. Tengo una trayectoria de 10 años viviendo de ser actriz, pero hay mucha gente que no conoce mi trabajo porque soy una artista independiente, porque siempre he trabajado canales alternativos."

"Había hecho cine, series, pero nunca he tenido una exposición como la que me puede llegar a dar TV Azteca”, comparte.

MARISSA

Rocío está muy contenta con este proyecto e indica que esta mujer llegó a su vida por medio de casting, la actriz cuenta que desde siempre le propusieron hacer este papel.

“Me contaron del personaje y me gustó mucho. Me mandaron la sinopsis, fui al casting y quedé. Es como muy mágico el proceso del casting, desde un inicio me ofrecieron Marissa y eso me da alegría”.

Y su personaje es una mujer que quiere vivir de las apariencias. Marissa está casada con Goyo, ellos representan a la clase media mexicana.

“Ella es muy caprichosa, es demandante, absorbente, ama a su marido, vive en función de él, tiene mucho tiempo libre para pensar, creo que ese es el gran problema de Marissa: vive mucho en función de las apariencias, definirse a partir de sus vienes materiales, vienes que ni siquiera son de ella. El pobre marido vive muy estresado, solo vive para trabajar y para mantenerla a ella; pero creo que muchas mujeres y hombres pueden verse identificados con esta cosa de tener más, querer ser”, indica.

SUS COMPAÑEROS

Dentro de la historia hay un elenco 100 por ciento dedicado a la comedia en sus carreras y eso aderezan la producción.

“Nunca había trabajado con ellos (TV Azteca). Estoy muy agradecida, no sabes lo bien que se trabaja, la libertad creativa que nos dan a los actores, el ambiente tan relajado y bonito en el que estamos contando esta historia”, afirma.

En cuanto a sus compañeros, afirma que solo ha aprendido y ha nutrido más su carrera.

“Estoy nutriéndome constantemente del trabajo de mis compañeros, todas las noches llego a mi casa y veo 3 familias, checo mi trabajo y el de mis compañeros. Ulises de la Torre y Alejandra Toussaint son grandes compañeros, son supergenerosos, tenemos una química que desde el primer día se dio. "

"Alejandra y yo hicimos juntas el casting para nuestros personajes, nuestra química fue inmediata; con Ulises, es una persona que es muy divertido trabajar con él, fuera y dentro del foro hace chistes, tiene una sangre superligera, cómico, simpático, son jornadas largas de trabajo, pero creo que tener a una persona que esté constantemente llamando la atención es muy buena”, concluye.

TRANSMISIÓN

De lunes a viernes puedes disfrutar este proyecto a las 19:30 (hora centro) En él participan, aparte de Rocío, Ulises de la Torre, Silvia Pasquel, Carlos Espejel, Alma Cero, Íngrid Martz, entre otros más.

Los capítulos de la telenovela también los puedes ver en el canal de YouTube en Azteca Novelas.