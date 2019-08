Rocío López Ortíz, cineasta sinaloense, nueva miembro de la AMPAS

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) incluyó a varios mexicanos a su lista de votantes para el Oscar, entre los que no solo destacan Marina de Tavira (coprotagonista de Roma) o Bruno Bichir, sino también la productora de cine Rocío López Ortiz, originaria de la sindicatura Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa.

“Es un gran honor ser reconocida por esta organización tan prestigiosa, como productora de cine, la invitación también significa un reconocimiento a mi trabajo, y como productora latina siento orgullo de contribuir a que La Academia sea un poco más diversa. Este año más de la mitad de los nuevos miembros invitados fueron mujeres”, resaltó Rocío López Ortíz en entrevista para EL DEBATE.

Ser parte de la Academia significa que soy parte de una discusión global, donde se discute y celebra el cine.

Este año La Academia de Hollywood ha invitado a 842 personalidades del cine, provenientes de 59 países diferentes, para que se unan a su organización y contribuyan a aumentar la diversidad en el seno de la institución que cada año organiza la entrega de los Premios Oscar, la ceremonia más importante de la industria cinematográfica. ¿En qué se basa la AMPAS para este selección?

"La membresía de La Academia es nada más por invitación y se limita a los artistas de cine, que trabajan en la producción de películas cinematográficas y un círculo muy cerrado de ejecutivos y publicistas. La invitación depende también de los créditos y la trayectoria", mencionó.

Rocío López Ortíz ha asistido a prestigiados festivales de cine. Foto: cortesía.

Como miembro de esta prestigiosa organización la sinaloense tendrá el privilegio y la responsabilidad de nominar a las mejores películas para la próxima entrega de la estatuilla dorada en 2020.

“Personalmente estoy emocionada de poder votar por gente y proyectos que empujan nuevas formas de contar historias”, mencionó Rocío López Ortiz, quien se dijo ansiosa por ver películas que en nuestro país no se han estrenado y, de esta manera, estar actualizada.

Rocío López, quien desde el 2008 se desarrolla como productora de cine y que además formó parte del Master Class en el Zurich Film Festival 2013, Talents Guadalajara 2015 y Berlinale Talents 2017, actualmente se encuentra desarrollando un proyecto que la llena de alegría, ya que se trata de un largometraje cinematográfico a grabarse en su pueblo natal.

“Deseamos explorar la cultura sinaloense y la cultura suiza, sus características, sus similitudes, diferencias y principalmente el choque cultural. Crecer en México, casarme con un suizo y vivir en Nueva York, ha tenido un gran impacto en mi entendimiento sobre las diferentes culturas e idiomas”.

Ha tenido el privilegio de asistir al Festival Internacional de Cine de Cannes. Foto: cortesía

La cineasta sinaloense ha tenido el enorme privilegio de grabar y producir en diferentes países, entre éstos Líbano, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Dinamarca y, claro, México. “Si bien he logrado una mirada a diferentes culturas en los viajes y grabado internacionalmente, estoy explorando más a fondo dos culturas que llevo en mi corazón. Además este proyecto me entusiasma mucho porque quiero mostrar mi estado y en particular mi pueblo, estamos trabajando para realizarlo en coproducción con Suiza”.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se ha vuelto más diversa en los últimos años, como una de sus nuevos miembros, Rocío López Ortiz anhela seguir empujando a la organización en esta misma dirección.

Me gusta formar parte de producciones que hacen reflexionar a las personas sobre sus creencias, comportamientos, y nos hacen considerar la gravedad de nuestras acciones.

"Estoy convencida de que los medios de comunicación, en mi caso particular, el cine, ayudan a formar nuestras actitudes, valores y comportamientos que influyen en la cultura. Las producciones se han convertido en una parte importante y gratificante en mi vida. Me ha dado la oportunidad de trabajar y aprender de personas inteligentes, generosas y solidarias, La Academia es un gran lugar para continuar aprendiendo de profesionales que puedan influenciar positivamente mi trabajo, y al mismo tiempo me permite conversar con colegas sobre la responsabilidad del artista en esta compleja sociedad”.

Rocío López estudió la Licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad Valle Del Bravo del Estado de Sinaloa. Foto: cortesía

Conoce un poco más de la plausible trayectoria de Rocío López Ortíz:

Ha producido varios cortometrajes en México, Estados Unidos, Líbano y Alemania, que han sido elegidos en más de 100 festivales internacionales, ganadores de numerosos premios incluyendo el Oscar estudiantil con "Un mundo para Raúl", el CINE Golden Eagle entre otros.

"Fingerspiel" fue participante del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2014.

"The Cuddle Workshop" fue ganadora del premio especial del jurado en el Chelsea Film

Festival 2014.

"Santiago del otro lado" fue difundido por TV en Nueva York.

"Dear Chickens" se transmitió en KLM y Air France y fue seleccionado como uno de los mejores cortometrajes mexicanos del 2018 por Shorts México.

Hizo el diseño de vestuario en el largometraje Copenhague y en los cortometrajes "Oasis", "The Cuddle Workshop", "Lonely Hearts Club" y "Dear Chickens".

Actualmente se encuentra desarrollando dos largometrajes "Unos días al sol" (EE.UU./México) y "Algo dulce" (Suiza/México).

La sinaloense tiene una amplia experiencia profesional en el séptimo arte. Foto: cortesía

La productora de cine compartió un valioso mensaje para las nuevas generaciones del séptimo arte:

Tratar de ser congruentes y promover la cultura latinoamericana de manera significativa.

"Creo firmemente que todos necesitamos asumir responsabilidades por nuestras acciones, debemos desafiar a la sociedad y promover el bien social, por ejemplo, la idea de igualdad de derechos es bastante nueva en el contexto de la historia humana y desafortunadamente en muchos paises como en México, todavía es un tema muy necesario, pero los artistas siempre han impulsado las ideas liberales y es nuestro trabajo no resignarse y no aceptar el status quo y la degradación de nuestros valores humanos".