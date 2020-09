Rocío Sánchez Azuara afirma que fue golpeada por su exesposo; le abrió la cesárea

Rocío Sánchez Azuara es considerada por muchos como una mujer fuerte, ya que se ha enfrentado a diversas situaciones difíciles como su retiro de la pantalla chica por varios años, hasta la muerte de su hija Daniela Santiago en septiembre del año pasado.

Pero otra situación difícil le sucedió a Rocío Sánchez Azuara cuando tenía 19 años de edad con su primer marido, quien le abrió la cesárea de su primer hijo con un fuerte golpe, esto después de reclamarle donde se estaba al no llegar a su casa situación que la marcó durante mucho tiempo.

"Lo único que yo pregunte fue '¿dónde estabas?', fue todo, me dio una patada, me tiró al suelo me abrió la cesárea, yo me quede o sea yo lo único que hice fue hacerme bolita como escarabajo", dijo Rocío Sánchez Azuara en el programa de Yordi Rosado.