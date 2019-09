Rocío Sánchez Azuara aseguró que su hija estaba muy cansada

Rocío Sánchez Azuara dio a conocer a través de sus redes sociales, la lamentable muerte de su hija Daniela Santiago Sánchez, quien estuvo hospitalizada por una insuficiencia cardíaca a consecuencia del lupus que padecía desde hacve 20 años.

El pasado 5 de agosto la conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara, habló sobre el estado de salud de su hija en una entrevista para el Programa Hoy, donde mencionó que el corazón de su hija estaba muy debil; asimismo los doctores le dijeron que la bacteria que la había atacado no era mortal.

"Hemos batallado con esto desde hace 20 años, es lupus eritematoso sistémico y bueno ahorita le encontraron una bacteria en la sangre que es producto de un catéter que trae para poderla hemodializar, se hemodializa tres veces a la semana, se temía que la bacteria fuera mortal, gracias a dios solamente es grave".

Es grave pero no es mortal, su corazón está muy débil, funciona al 20 por ciento apenas y pues estamos ahí, con ella.

"No me saben decir cuándo me la voy a poder llevar, lo único que me dicen es que no es mortal, que no se alojó en el catéter porque tiene un coágulo que se puede ir al cerebro y ahí sí ya no la cuenta. Y bueno, puede ser un par de días, puede ser una semana, no tenemos tiempo pero tenemos mucha fe", comentó en aquel entonces.

Rocío Sánchez Azuara señaló que su hija quiso tirar la toalla, pues estaba ya muy cansada por toda la lucha que había tenido por muchos años contra el lupus.

Hace rato me quiso tirar la toalla y me dice ''estoy harta', le dije 'pues sí, como todos estamos hartos de verte sufrir, pero estás en el mejor hospital, con los mejores médicos y hay que hacer todo para que salgas adelante.

Lamentablemente Daniela Santiago Sánchez murió. A través de un emotivo video la conductora de televisión manifestó: "es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor".

Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez.

Seguidores y amigos del medio del espectáculo, han mostrado su solidaridad con Rocío Sánchez Azuara ante estos difíciles momentos.