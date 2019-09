Rocío Sánchez Azuara comparte inédita fotografía de su hija

Rocío Sánchez Azuara agradeció todas las muestras de cariño, apoyo y solidaridad que recibió ante la lamentable muerte de su hija Daniela Santiago Sánchez a los 31 años de edad, luego de luchar por 20 años contra el lupus.

En las stories de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión compartió una inédita fotografía junto a su hija Daniela, imagen que acompañó con la canción "The energy never dies (La energía nunca muere)" de la banda The Script, acompañada de estas tristes palabras:

Un día sin ti es una eternidad, es un adiós que duele por dos.

En otra publicación en sus redes sociales, Rocío Sánchez Azuara dio a conocer que luego del último adiós a su hija, sus restos mortales fueron incinerados. En una fotografía mostró a todo su público que las cenizas de Daniela se encuentra en un lugar especial de su hogar, rodeadas de hermosas flores.

"Sin mencionar nombres, gracias", expresó.

Pero la presentadora de televisión no es la única que ha usado sus redes sociales para honrar la memoria de Daniela Santiago Sánchez; su hijo José Luis Santiago publicó un sentido mensaje en recuerdo de su hermana.

"Siempre fuiste y serás mi fuerza y motivación a seguir adelante y nunca tener miedo, siempre juntos estemos donde estemos y orgulloso de siempre poder llamarte mi hermana".

Descansa en paz mientras yo te sigo haciendo reir.

En las stories de su perfil de Instagram agregó: "gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño".