¿Rocío Sánchez Azuara considera competencia el talk show de Mimí, integrante de Flans?

Rocío Sánchez Azuara estrenará mañana lunes un nuevo talk show llamado "Acércate a Rocío" a través de Imagen Televisión. En una entrevista que la conductora de televisión tuvo con TVyNovelas, se le preguntó si sentía como competencia al programa del mismo formato "Mimí contigo" que conduce la cantante Mimí (integrante de Flans) y que se transmite por TV Azteca. Rocío se desvivió en halagos para la intérprete mexicana, deseándole lo mejor al llevar a cabo un proyecto totalmente distinto a los que había hecho anteriormente.

"Está padre, porque para todos sale el sol, es un reto para ella, porque es un formato muy complicado", expresó Rocío Sánchez Azuara con respecto al talk show que conduce la cantante Irma Angélica Hernández Ochoa, mejor conocida como Mimí.

Le deseo el mayor de los éxitos, es una chava muy capaz, no he visto su trabajo en televisión, yo la conozco como integrante de Flans, pero es una gran persona, profesional, una mujer guapa, empoderada.

Asimismo la ex conductora del programa "Cosas de la vida" que se transmitía hace ya unos años en TV Azteca, manifestó que no le puede dar algún consejo a Mimí, pues cada quien tiene que ser auténtico y cree que ella lo es. "Además, ¿quién soy yo para dar consejos? La verdad es que no tengo ninguna fórmula, mi fórmula está dentro de mí y yo soy yo donde quiera que me encuentre".

Rocío Sánchez Azuara comentó en la entrevista con la revista de espectáculos antes mencionada, que su nuevo show "Acércate a Rocío" es una evolución de este formato (de los talk shows), un programa que tendrá como principal objetivo ayudar, sumar, concientizar, "haciéndolo de corazón, con una entrega total y no es que antes no lo haya hecho, sino que estaba un poco más limitada en muchos aspectos, aquí estamos haciendo algo diferente, agregándole un plus con el que la gente se va a querer quedar pegada a la pantalla".

Por otra parte, Mimí estará ausente unos días de su programa de televisión tras haber dado positivo a Covid-19; en su lugar está Carmen Muñoz (ex conductora del programa "Enamorándonos". Fue a través de las stories de su cuenta en Instagram, donde la cantante de 58 años de edad y originaria de Monterrey, Nuevo León, informó a sus fans:

Chicos de mi corazón, y sí, salí positiva al Covid. Justo anoche tenía yo una duda porque una persona muy cercana a mí salió positiva, me hago la prueba y hoy en la mañana me avisan que soy positiva.

"Gracias, Carmencita, linda por cuidarme el changarro, va a estar esta semana cuidando mi changarro". Asimismo la integrante de Flans espera regresar a su programa para la semana del 14 de marzo, siempre y cuando salga negativa en los próximos exámenes médicos que se haga. "Me siento perfecta, mormada siempre estoy, pero no he tenido calentura ni dolor de cabeza, gracias a Dios".

Anteriormente en una entrevista para TVyNovelas, Mimí dijo que el programa que conducía en Televisión Azteca no es de confrontamiento y que no habría personas que se peleen. "Esto es totalmente otra cosa, aquí hay problemas reales, es un programa de opinión en el que vamos a tocar temas de actualidad que nos interesan a todos como sociedad, como mexicanos, como habitantes de este planeta".