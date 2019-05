Rocío Sánchez Azuara enciende la red con un nuevo bikinazo

La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara enciende la red nuevamente, tras mostrar su cuerpo de diez en nuevo bikinazo. Ahora, la bella potosina posa acostada, a la orilla de una alberca, y luce su cuerpo en todo su esplendor.

Rocío Sánchez Azuara últimamente se ha hecho presente en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde coloca imágenes suyas y en las que luce su figura de concurso. Con más de 50 años de edad. la conductora es la envidia de muchas jovencitas.

Sánchez Azuara tiene el cuerpo perfecto. No tiene un kilo de más. A base de ejercicio y una sana alimentación ha logrado forjar un cuerpo saludable. En varias entrevistas ha confesado que no come carne, y que es vegetariana y pezetariana.

Rocío Sánchez Azuara, de 55 años de edad, luce verdaderament espectacular con cualquier atuendo que se pone, pero si se trata de usar bikini, los resultados son mejores. Sus fans siempre la llenan de halagos.