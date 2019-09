Rocío Sánchez Azuara hace revelación sobre el padre de su hija

Rocío Sánchez Azuara envió un audio a Pati Chapoy, donde le pide que se corrija una información con respecto al padre de su fallecida hija Daniela. Carlos Lara es el padre biológico de su hija, sin embargo, jamás se hizo presente ni cargo de la joven.

Cuando se dio a conocer la noticia de la muerte de su hija, Daniel Bisogno envió sus condolencias a Carlos Lara. Ante esto Rocío Sánchez Azuara recalcó que su ex pareja José Luis Santiago Cueto fue en verdad un padre para Daniela y no Carlos Lara. Pati Chapoy dio a conocer el audio en el programa Ventaneando, donde la conductora de televisión aseguró que el padre biológico de Daniela no tuvo intéres en ella pese a los difíciles momentos que pasaba con su enfermedad.

“Me comentó una amiga que escuchó que Daniel Bisogno dijo que mandaba sus condolencias para Carlos Lara, el papá de Daniela, te pido, te suplico con todo mi corazón que corrijas eso, por favor porque el papá de mi hija siempre fue José Luis Santiago Cueto, él estuvo con Daniela hasta el final”.

Rocío Sánchez Azuara comentó que en varias ocasiones lo buscaron para que ayudara con los gastos médicos de su hija, pero jamás accedió. La misma Daniela le mandaba mensajes a su padre biológico y si llegaba a contestarle, pasaban varias semanas para esto.

Aclaró que la única figura paterna que sus hijos han tenido es la de su exesposo José Luis Santiago Cueto, de quien llevan el apellido.

El único padre de mis hijos es José Luis Santiago Cueto, la verdad es que a él (Carlos Lara), el término papá le queda muy pequeño.

"Él es la figura que mis hijos tuvieron como único padre, siempre al pie del cañón, lo amamos, no Carlos Lara y es algo que ya en él, en su karma y en su energía quedará, lejos de ayudar, le hizo mucho daño a la vida de Daniela", mencionó Rocío Sánchez Azuara.