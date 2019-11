Rocío Sánchez Azuara no puede evitar llorar al recordar a su hija

Rocío Sánchez Azuara compartió en sus redes sociales un video que ha hecho llorar a muchos de sus seguidores. En dichas imágenes deja claro el dolor y la tristeza de una madre ante la muerte de su hija Daniela, quien falleció el 23 de septiembre a consecuencia del Lupus Eritomatoso Sistémico, enfermedad contra la que luchó por varios años.

En el video la conductora de televisión está recostada en un sofá, en compañía de su perrita de nombre Trufa. Al fondo se aprecia una fotografía y la urna con las cenizas de su hija. "Mi fiel y hermosa Trufa, ambas extrañando a su dueña", comentó en su post Rocío Sánchez Azuara.

Asimismo sus seguidores han deducido tras ver el video, que la conductora del programa "La 3era en discordia" estuvo llorando antes de grabar estas imágenes. Rocío Sánchez Azuara no dice una sola palabra, su triste mirada lo dice todo.

El pasado 23 de septiembre daba a conocer: "es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz Daniela Santiago Sánchez".

En medio de su dolor, Rocío Sánchez Azuara regresó a su trabajo, viviendo su duelo con el apoyo de su público y de sus hijos José Arturo y José Luis.