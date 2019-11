Rocío Sánchez Azuara publica entrañable video junto a su hija

Rocío Sánchez Azuara guarda los mejores recuerdos de su hija Daniela; han pasado ya dos meses de su muerte y en su perfil de Instagram compartió con sus más de 339 mil seguidores, unas imágenes nunca antes vistas junto a su hija.

Junto a un video en verdad emotivo, Rocío Sánchez Azuara escribió: "no existen las palabras para decirte cuanta falta me haces; extraño hablar contigo, tu voz, tu ser. Dos meses sin ti muñeca, todos los días me pregunto ¿hasta cuando te veré, cuando volveremos a estar juntas?".

Las imágenes de este video publicado por la conductora de televisión, son de un viaje que hicieron al Hostal de La Luz, en Tepoztlán, estado de Morelos.

Daniela Santiago Sánchez perdió la vida el pasado 22 de septiembre a consecuencia del Lupus Eritomatoso Sistémico, enfermedad contra la que luchó por 20 años. Unas semanas antes de que falleciera su hija, la presentadora de televisión mencionó en una entrevista para el Programa Hoy:

Hace rato me quiso tirar la toalla y me dice ''estoy harta', le dije 'pues sí, como todos estamos hartos de verte sufrir, pero estás en el mejor hospital, con los mejores médicos y hay que hacer todo para que salgas adelante.

"Su corazón está muy débil, funciona al 20 por ciento apenas y pues estamos ahí, con ella".