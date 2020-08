Rocío Sánchez Azuara relata cuándo la salud de su hija Daniela comenzó a deteriorarse

El próximo 23 de septiembre se cumplirá el primer aniversario luctuoso de la hija de Rocío Sánchez Azuara. En una reciente entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa "El minuto que cambió mi destino", la conductora de televisión dio a conocer el momento cuando la salud de su hija Daniela Santiago comenzó a deteriorarse y semanas después lamentablemente falleció.

Rocío Sánchez Azuara reveló que en julio de 2019 su hija Daniela Santiago sufrió un pre-infarto. "Un conato de infarto puede ser una diarrea, puede ser un vómito, entonces ella empezó a vomitar en el baño, se salió de la regadera e inmediatamente se fue al hospital de nutrición. Llegando a urgencias le dio el infarto, se murió 3 minutos 58 segundos, la pudieron revivir, pero ya no quedó bien. Tuvo deterioro del riñón, le ataca la bacteria (por un catéter), tenía dos válvulas mal y ya no salió del hospital".

La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara recordó el doloroso momento cuando su hija Daniela Santiago, murió en sus brazos. "Daniela nació en mis brazos y se fue en mis brazos, no murió, Daniela trascendió y fue algo que hablamos, que nos prometimos entre muchas cosas. Se fue en paz, por supuesto que me duele, pero yo prefiero saberla donde está que verla sufrir como sufrió".

Daniela Santiago y su mamá Rocío Sánchez Azuara se hicieron una promesa. Foto: Instagram @rocio_sazuara

La hija de Rocío Sánchez Azuara murió a consecuencia del lupus eritematoso sistémico, enfermedad contra la que luchó por 20 años. En marzo pasado en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la presentadora de televisión manifestó sobre la muerte de su hija: "antes de partir jugábamos mucho con decir, 'quien se vaya primero viene por la otra', yo lo hacía para que ella no sintiera miedo a la muerte". Asimismo entre lágrimas reveló las últimas palabras que tuvo con su hija Daniela:

Me dijo: tú y yo ya hablamos, sabemos lo que va a pasar y nos vamos a ver, te falta un chorro', a lo que yo le contesté: 'pues quién sabe cuánto me falte pero acuérdate que quedamos que si está mejor allá que acá, me llevas'.

El hermano de Daniela, José Luis (quien vive en la ciudad de Miami, Florida), no alcanzó a llegar a verla antes de morir pero no quisieron que se quedara sin despedirla, "el día que mi hija se fue no era el día que nos habían dicho que se iba a ir, entonces José Luis no llegó y tuvo que hablar con ella por teléfono, le dijo: 'hermana ni me despido, tú vas a seguir aquí, me vas a seguir inspirando y ahí te alcanzo después', ella dijo que 'sí' y ahí se acabó".

Las cenizas de Daniela están en un lugar muy especial en el hogar de Rocío Sánchez Azuara. Foto: Instagram @rocio_sazuara

¿Qué es el lupus eritematoso sistémico? Es una enfermedad autoinmunitaria, en esta enfermedad el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano; puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. La causa del lupus eritematoso sistémico (LES) no se conoce claramente. Puede estar asociada a los siguientes factores:

Genéticos.

Ambientales.

Hormonales.

Ciertos medicamentos.

El lupus eritematoso sistémico es mucho más común en mujeres que en hombres por aproximadamente de 10 a 1. Puede presentarse a cualquier edad, sin embargo, aparece con mayor frecuencia en mujeres jóvenes entre los 15 y 44 años. De acuerdo con el portal Medline Plus en los Estados Unidos la enfermedad afecta más a las personas afroamericanas, asiáticas africanas del caribe, e hispanos americanos en comparación con las caucásicas.

