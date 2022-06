Rock and Lovers trae de vuelta todo el maravilloso arte de los 90's, con su nuevo álbum "Astronauta"

Ahora preparan el estreno de su siguiente producción discográfica, un material que confirma el crecimiento de una banda que ama tocar en vivo y que, además, lo hace muy bien; con una propuesta visual basada en el arte de los 90's , Rock And Lovers están listos para dar un paso más y consolidarse en el mundo de la música .

Comenzaron tocando covers de pop y rock en español e inglés, pero querían algo más y en 2014, fundan Rock And Lovers , una banda donde actualmente son cuatro integrantes, todos con gustos musicales tan diversos que le dieron un sonido propio a una agrupación que buscaba eso: tener una identidad única, auténtica.

Cabe resaltar que el álbum no podría ser más regio, al contar con Flip Taméz, uno de los productores más destacados del rock en nuestro país, así mismo mezclado por el reconocido Rojo Treviño; ambos responsables de grandes éxitos de artistas del rock mexicano.

"Misma situación que de manera irresponsable toleramos por no verla perdida, y saber que de alguna u otra manera toda la vida estará ahí; sin dimensionar el daño que esto nos causa, al vivir simplemente ilusionados con alguien que lleva años lejos de nuestra vida, pero presente en cada latido del corazón", externó Rock and Lovers a través de un comunicado.

Dicho nuevo sencillo, trata sobre la inconsciencia de seguir atado a esa persona que ya no está, pero que influye todos los días de nuestra vida de forma indirecta, afectando nuestras emociones y sentimientos.

La banda mexicana Rock and Lovers lanza su nueva canción "Mil noches" , tema musical que forma parte de su nuevo álbum "Astronauta" , producido por el reconocido Flip Taméz . A la par, la agrupación conformada por Alfredo "Cone", Darío "Radio", Carlos "Chars" y Luis Raúl , preparan su gira por la República Mexicana , comenzando el próximo 16 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional, en la CDMX .

