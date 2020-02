Rodner Figueroa de luto tras la muerte de su madre

Este miércoles por la tarde trascendió la noticia de que Eucaris Rigual, madre de Rodner Figueroa, copresentador del programa "Al Rojo Vivo" de Telemundo, había fallecido a causa de una enfermedad con a que había estado luchando por bastante tiempo atrás.

Más tarde este mismo día el famoso compartió en su cuenta de Instagram oficial un extenso y emotivo mensaje para su madre, confirmando de esta manera que sí había fallecido. El mensaje lo acompañó con un video en donde aparecen los mejores momentos vividos con su madre, quien siempre se le veía elegante, con una sonrisa y acompañando a su hijo para todos lados.

En la publicación declara que su madre es el "regalo más grande" que Dios le dio, asimismo, le agradece por todo el amor incondicional que le dio a lo largo de su vida y promete honrar su espíritu alegre y su pasión por la vida.

Gracias por haberme amado incondicionalmente y haberme desbordado de amor toda tu vida!!! Eres el regalo más grande que me dio Dios. Que privilegio ser tu hijo y haber nacido de tu vientre!!! Gracias por regalarme siempre una sonrisa, cobijarme en tus brazos y arroparme de cariño!!!", se lee al inicio del mensaje.

No obstante, el famoso continúa describiendo el amor más puro que ha conocido en su vida, el de su madre, y la manera en que ella lo enseñó a amar incondicionalmente y de una manera generosa.

Eres el más puro amor que he conocido y me enseñaste a amor incondicionalmente de una manera generosa. No conocías el egoísmo y fuiste pura de corazón!!! Honraré por siempre tu espíritu alegre y esa pasión por la vida disfrutando de los más simples placeres de la vida!!!".