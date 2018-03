Rodolfo Páez y su golpe de suerte en la actuación

Mazatlán.-El cambio de residencia a la Ciudad de México para ir en busca de los sueños de su hija, Ana Paula, en la faceta artística, le marcó un camino que le cambiaría la vida a Rodolfo Páez, sinaloense que se adentró en la faceta de actor y ha tenido la fortuna de estar en grandes producciones como El Señor de los Cielos 2 y recientemente en la serie La piloto 2, en esta última salió como un agente de la DEA.

La suerte le sonrió



Dejó la construcción para seguir con la familia, ya una vez en la capital empezó a tener problemas económicos, por ese motivo buscó trabajo de extra. Todo inició en Televisa cuando llevó a su hija al CEA para que tomara clases. Él hizo casting, en ese entonces pesaba 117 kilos, bajó a 87, para tener su primer oportunidad en la serie El Señor de los Cielos 2, donde su personaje fue el Panzón.

Estuvo en toda la serie, se convirtió en el guardaespaldas del personaje de Mónica Robles, interpretado por Fernanda Castillo.

“No tenía ningún conocimiento de actuación ni mucho menos, pero las oportunidades se fueron dando. El primer casting fue para participar en un anuncio de chocolates, dije, si mi hija puede, yo puedo, me aprendí los diálogos, pero al momento de estar en la cámara me dio pánico escénico. No pude ni decir nada, me trababa, salí molesto”, resaltó.

Perfil de agente



Comparte que las actuaciones llegaron y detalla qué tipo de personajes eran los que más le ofrecían.

“Gracias a la cara que tengo siempre me dan de personajes de secuestrador, de policía, de maleante, con este perfil no me da para salir de niño bueno”.

En el proyecto llamado El Mariachi, dio vida a un mudo, que primero había sido un sicario, pero luego le arrancaron la lengua.

“Era el primer papel actuando y mudo, tratando de hacerme entender era algo complicado”.

Luego entró al Señor de los Cielos en su segunda temporada. Estuvo en la serie El Dandy, protagonizada por Alfonso Herrera y Damián Alcázar.

Las bases



“Lo que me funcionó bien, fue que en Sinaloa fui guardaespaldas de Gobierno del Estado, manejaba armas y tenía algo de conocimiento en defensa personal, y todo lo relacionado, eso me ayudaba para las escenas de disparos, y me contrataban para hacer desplazamientos tácticos, para entrar a casas e ir encapuchado”.

Comparte que actualmente se encuentra trabajando en la construcción, pero también se da tiempo de ser parte de algunas producciones como La Piloto 2.