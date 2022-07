Rodrigo Cachero comparte fotos del funeral de Fernando del Solar, "ahora si, hasta siempre hermano"

Una de las personas más afectadas por la muerte de Fernando del Solar, quien fuera uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, es el actor Rodrigo Cachero. Tuvieron una amistad durante 25 años y compartieron muchos momentos especiales. "Nos vemos pronto hermano, mi fiel Escudero, mi gran compañero, el más puñetero, pero el más sincero, tú siempre bostero… mi mejor amigo", expresó en sus redes sociales.

El pasado fin de semana, se llevó a cabo el último adiós a Fernando del Solar en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Solo tuvieron acceso los familiares y amigos más cercanos del también actor argentino y nacionalizado mexicano.

En uno de sus recientes post en Instagram, el actor mexicano Rodrigo Cachero compartió unas fotografías del funeral de Fernando del Solar. En ambos costados donde se encontraba el ataúd, fueron colocadas unas fotografías del conductor, adornadas con flores. En dichas imágenes, resaltaba la sonrisa tan llena de optimismo que siempre caracterizó a Fer.

Muchas flores blancas en memoria de Fernando del Solar.

En otra de las fotos, Rodrigo Cachero está parado ante su entrañable amigo, dándole una despedida con muchos sentimientos encontrados; seguramente recordó tantas vivencias a su lado.

Ahora si, hasta siempre hermano Fer.

Cabe mencionar que a un lado del ataúd donde descansaban los restos de Fernando del Solar, estaba una corona de flores a nombre de Rodrigo Cachero y su familia. El actor acompañó estas emotivas imágenes con la canción "Algo se muere en el alma" de Julito. Una parte de este tema dice:

"Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós".

Una triste despedida entre amigos; Rodrigo Cachero le da el último adiósa Fernando del Solar.

Fernando del Solar murió a los 49 años de edad, debido a una neumonía que se complicó por el deterioro de sus pulmones, a causa del Linfoma de Hodgkin que padeció, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos.

"Fue repentino, tenía los pulmones dañados, 20 radiaciones y 59 quimios, hace dos semanas su papá murió y le costó trabajo superar, las defensas bajaron, empezó como una gripe y al final fue neumonía; tenía un gran espíritu y el cuerpo le quedó chico, él le ganó la batalla a la enfermedad (Linfoma de Hodgkin), desde el 2020", comentó su esposo Anna Ferro en una rueda de prensa.