Rodrigo Mejía murió sin saber que su papá también había fallecido, revela su viuda Gaby Crassus

La actriz venezolana Gaby Crassus reapareció en televisión a dos meses de la muerte de su esposo Rodrigo Mejía, recordado actor mexicano de telenovelas, quien murió en febrero pasado por unos problemas de salud a causa del Covid-19. La también conductora de televisión estuvo en el show "Mimí contigo" de TV Azteca, que presenta la cantante Mimí, integrante del grupo Flans.

Gaby Crassus, ex conductora del programa "Al extremo", contó que su esposo murió sin saber que su papá había fallecido unos días antes, también a consecuencia del Covid-19. "Rodrigo se fue al hospital antes que mi suegro".

Mi suegro iba muy bien, estuvo una semana en casa, llegó el punto en el que lo llevamos al hospital y no lo volvimos a ver, lo que Rodrigo nunca supo es que su papá murió.

Gaby Crassus, viuda de Rodrigo Mejía, manifestó que el señor Salvador Mejía era más que un suegro para ella, lo consideraba un padre. "Era la luz de mis ojos, yo era la niña de la casa por mucho tiempo, solo era Rodrigo y mi cuñado, entonces se fue mi suegro que era como mi papá y se fue Rodrigo y me da pánico porque no tengo mamá, no tengo papá, no tengo hermanos, soy hija única".

Cabe mencionar que unos meses antes de la muerte de su suegro y esposo, Gaby Crassus sufrió la muerte de su mamá.

En redes sociales la conductora de televisión han compartido varias fotografías junto a sus hijos Mauro y Matías, fruto de su matrimonio con Rodrigo Mejía. Gaby Crassus compartió que estuvo un mes rodeada por el amor de su familia y ahora, "toca regresar los tres juntos a nuestra nueva realidad.

Le prometió a sus hijos, a quienes de cariño les dice: "vikingos", que su nueva vida sin la presencia física de su papá "será también hermosa, de eso pueden estar seguros, porque haré hasta lo imposible para que así sea y tu mi Ro, siempre vivirás en nuestros corazones".