Rodrigo Mejía, su primera vez en comedia la ha disfrutado

Ciudad de México.- De un lado a otro, terminando de grabar sus escenas del día, Rodrigo Mejía se muestra contento al hablar sobre su participación en la telenovela cómica de TV Azteca, 3 Familias.

"Ha sido una novela que me ha marcado, porque me divierto, cada llamado que tengo es un reto por tantas cosas que inventan, personajes diferentes o situaciones diferentes, disfraces, juegos, yo tengo la oportunidad de hacer dos personajes, uno que es Primitivo y otro que es Gonzalo, él es el que más está presente en la historia. Es muy padre poder jugar con esa dualidad de los personajes, de repente te vuelves loco, pero muy contento y muy agradecido con la empresa".

Pero no todo ha sido fácil para Rodrigo al grabar sus escenas, algunas veces le es un tanto difícil hacer los dos personajes casi al mismo tiempo.

"Hay días que son muy difíciles cuando se encuentran los dos, porque el hecho que te den la réplica te van dando los textos y sí, hay momentos difíciles pero uno se acostumbra para eso, tienes que llegar súper entrenado a tus escenas y ver qué textos van con uno y con el otro. Quitando eso es jugar con los demás compañeros, sí es fiesta".

El actor comparte que tanto dentro como fuera del set hay un ambiente muy cordial entre todos los que hacen este proyecto.

"Trabajar con Ingrid ha sido muy bonito, ya nos había tocado en dos ocasiones compartir y ahorita no es la excepción, es una gran compañera, es muy talentosa es la líder del grupo y ahí nos vamos atrás de ella. Todo mundo llega estudiado al foro, hace su chamba y se acabó. Trabajar con Carlos, con Silvia que son grandes talentos, simplemente la gente que está en la casa (foros) es muy divertida, les aprendes todos los días nuevas cosas, te dan tips para que todo salga mejor día con día".

Ingrid y Rodrigo son la pareja de la clase alta. Foto: Cortesía TV Azteca

Algo muy importante es que esta producción es como una gran familia.

"No existen las envidias que muchas veces uno las encuentran".

En el caso de Rodrigo una de las actrices con quien tiene más escenas es Amaranta Ruiz y sólo tiene halagos para ella.

"Qué te puedo decir, es una mujer que toda su carrera la ha basado en comedia y para mi es una de las mujeres más talentosas que existen en comedia. Que ella llegue y te sientas arropado y que no sientas ese miedo de decir -me voy a encontrar con una muralla-, es muy satisfactorio ver los resultados a cuadro".

TEMÁTICA

Lo que más le ha gustado al actor de esta historia es que no es una telenovela común, son pequeñas historias que inician y terminan en un sólo capítulo.

"Es como sitcom, sí hay una historia general que lleva un hilo conductor, pero sí se trata de abrir y cerrar la problemática que vaya a ser del día. Por ejemplo, se va la luz, cada familia vive diferente este problema".

A pesar que no es un actor que haya hecho comedia en su carrera, al cuestionarle sobre esto con una gran sonrisa responde:

"Nunca la había hecho, pero sí me siento muy divertido, me siento muy bien, me ha gustado el tema. Cuando me dijeron vas a hacer comedia dije -yo en qué momento-. Volvería a hacer comedia con los ojos cerrados. Me encantó, es un género que no había hecho pero me gustó demasiado.

"Confíen en nosotros, vienen 100 capítulos más, con más risas. A nosotros nos ha encantado lo que hemos leído, pero a todos ustedes les van a gustar más".

DATO

En esta divertida comedia trabajan Ingrid Martz, Alma Cero, Silvia Pasquel, Carlos Espejel, Rocío García, Ulises de la Torre, entre otros. Se transmite por Azteca Uno a las 19:30 horas (hora centro del país).