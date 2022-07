Rogelio Torres sale de 'Survivor México' entre controversia y se defiende de sus compañeros

Sinaloa, México. Rogelio Torres vivió tres semanas llenas de drama durante su estadía en el reality de supervivencia Survivor México. Los problemas con los integrantes de la tribu Jaguar escalaron al paso de las semanas y culminaron con la nominación y eliminación de Rogelio en el duelo de la extinción. ‘’Yo llevaba mis estrategias y sé que actúe mal, sé que no fue la mejor manera y yo acepté las consecuencias de acciones en el programa”, confiesa vía telefónica a DEBATE.

Problemas en la tribu

Durante la última semana de Rogelio en las playas de Survivor se desató una de las mayores controversias en la historia del reality después de que Gabo Cuevas señalara a Rogelio de haber metido proteína en polvo de contrabando y dársela a sus compañeros sin su consentimiento durante semanas.

Rogelio y Catalina, de la tribú Jaguar, fueron enviados directamente al exilio por sus compañeros.

La tribu se mostró herida y sorprendida tras las revelaciones, pero el exsobreviviente asegura que ellos sí estaban enterados de la situación. ‘’Yussef le dijo a una parte, yo le dije a otra parte de los participantes que tenemos proteína. Les decimos el lugar donde la tenemos guardada y no fue un día de proteína, fueron 15 días en donde realizamos cinco litros diarios. La gente no es tan tonta como lo dicen otros medios de comunicación, no creo que no sepas identificar un vaso de agua de coco a un atole de coco. ¿Por qué decirlo hasta la tercera semana cuando lo pudiste haber dicho desde el día que supiste?‘’, sentencia el también exparticipante de Masterchef México.

Decisión propia

La enemistad de la tribu con Rogelio Torres fue latente cuando los sobrevivientes festejaron su salida del reality y no se despidieron de él antes de partir, pero al parecer las bebidas con proteína no fueron la única razón de su enemistad. ‘’La estrategia para sacarme por parte del equipo empieza, en realidad, desde que yo no me les uno para hacerle bullying a Catalina. A mí no se me hacía justo que una persona fuera excluida de esa manera‘’, confesó.

Rogelio no superó el duelo de extinción contra Karim y Catalina en 'Survivor México'.

Antes de darle fin a su aventura en la competencia de Azteca Uno, Rogelio solamente se despidió de Catalina y asegura no arrepentirse de su amistad. ‘’Creo que si volviera a pasar la misma situación, me volvería a inclinar a defender a mi amiga y, para muestra, está que cuando lo hice yo sabía que me iba a echar a todo un equipo en contra y que mi aventura había terminado ahí‘’, puntualiza.