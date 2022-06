Rogelio Valladares recuerda a su hermano en material discográfico

Por más de 53 años de trayectoria, Rogelio Valladares se ha dedicado a llevar alegría y ritmos musicales a los sinaloenses , iniciando al lado de su hermano Juan en el Dueto Valladares quien falleció hace más de un año pero ahora lo recuerda con mucho cariño a través de un álbum titulado Recordando a mi hermano, el cual contiene 13 temas disponibles en las plataformas digitales.

El álbum será un homenaje para su hermano/Cortesía

Recuerdos

‘’A un amigo le comenté sobre la muerte de m hermano entonces me dijo porque no le compone una canción y él me dio la idea de componerle canciones entre lágrimas, tristezas y recuerdos le compuse este álbum a mi hermano y muchos amigos me felicitaron y me tarde en componerlo todo en tres noches, las lágrimas me traicionaban en el estudio, me ganaba la nostalgia y el sentimiento, recordando cuando grabábamos juntos en el grupo Dueto Valladares”, mencionó con recuerdos el músico sinaloense.

Te puede interesar:

Continua en el ruedo

El cantante y compositor asegura que seguirá en el camino que Dios le prestó en la música para seguir creando letras y composiciones para su público, tanto que para el próximo 4 de octubre será la nueva fecha en el que le rendirán un homenaje por su carrera en Navolato, Sinaloa. “Sí, aquí seguimos en el ruedo y yo voy a seguir hasta mi último aliento, hasta que Dios me preste vida en Navolato se me canceló una presentación un homenaje por mi carrera pero se pospondrá hasta el 4 de octubre y los invitamos para que asistan a mi homenaje‘’., finalizó.