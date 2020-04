Rolling Stones lanza canción que resuena con estos tiempos del Coronavirus

The Rolling Stones develaron una nueva canción que consideran perfecta para estos tiempos de la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

La legendaria banda británica de rock The Rolling Stones, lanzó el tema de cuatro minutos con toques de blues y armónica "Living in ghost town". En una parte de la canción Mick Jagger dice: "soy un fantasma viviendo en un pueblo fantasma, me puedes buscar pero no me puedes encontrar". El vocalista escribió la canción con el guitarrista Keith Richards.

La banda explicó que estaba trabajando en "Living in ghost town" antes de la pandemia y que decidió retomarla durante su distanciamiento social pensando que "resonaría con la época que estamos viviendo".

La letra definitivamente parece del momento:

No voy a ninguna parte encerrado y solo, tanto tiempo que perder sólo viendo mi teléfono.

Recientemente The Rolling Stones interpretaron de manera remota "You can´t always get what you want" en el concierto "One World: Together At Home".

