Romance de Belinda y Christian Nodal ¿una farsa de TV Azteca para subir el raiting de La Voz México?

Christian Nodal confirmó su relación amorosa con Belinda a través de una publicación que hizo en las stories de su cuenta en Instagram, lo que ha sorprendido a muchos de sus respectivos seguidores. Asimismo muchas personas no creen en este noviazgo y aseguran que se trata de una supuesta farsa por parte de TV Azteca para subir el raiting del programa La Voz México, donde ambos cantantes son coaches.

El periodista Alex Kaffie habló sobre el romance entre Christian Nodal y Belinda en su columna para el diario El Heraldo de México: "no me trago el cuento de que Belinda y Christian Nodal son novios. Para nada les creo su recién destapada relación. El romance entre la jueza y el juez de La Voz es una invención cuya finalidad es aumentar el rating de La Voz. A mí no me engañan. ¡A otro perro con ese hueso!".

Por su parte Martha Figueroa, comentó en el programa "Con Permiso" que conduce al lado de Juan José Origel: "yo no creo nada, es lo que viene siendo un montaje publicitario ¿para qué? No sé, es un montaje". De acuerdo con la conductora de televisión, el joven cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal, no es nada el tipo de novios que ha tenido Belinda anteriormente. "Cómo va a ser eso cierto si ya sabemos el perfil de novios que le gusta a Belinda, más grandecitos, más poderosos, más de mucha lana (dinero)".

Hay una clave para saber que es falso y es que lo hayan anunciado, que lo haya anunciado su jefa de prensa. Si todos los romances de Belinda no hayan de qué manera taparlo y todos lo niegan, todo dicen que no, y ahora 'ay, nos ámamos, aquí está la prueba'.

En el programa "Ventaneando" de TV Azteca, el conductor Daniel Bisogno también expresó sus dudas con respecto al noviazgo de Belinda y Christian Nodal. "Yo no creo eso, no creo nada de eso. Nodal subió una historia en Instagram donde confirma, básicamente con fotografías, un romance con Belinda".

Y mientras ellos ponen en duda esta relación amorosa, la cantante María José (también coach de la actual temporada de La Voz México), mencionó en un reciente encuentro con la prensa de espectáculos, que Christian Nodal y Belinda comenzaron su noviazgo de manera muy discreta.

Han sido muy, ultra e hiper discretos, súper discretos y calladitos, yo como buena madre veía como sonrisas y cositas así, pero dije: 'igual estoy alucinando', lo importante es que están contentos, que se les ve muy bien, que se quieren bien.

"Agarró de sorpresa a muchísima gente, los dos son muy profesionales y de verdad que fue algo discreto, el amor se les nota y tenía que explotar la bomba, yo no puedo apostar si van a durar o no, a Beli la amo con todo mi corazón y Nodal es un niño con la ternura andando, doble pulgar arriba para el amor", resaltó María José.

Con estas fotografías Christian Nodal confirmó su noviazgo con Belinda. Foto: Instagram @nodal

Cabe recordar que en la pasada temporada de La Voz México, que ahora se transmite por Televisión Azteca, Belinda y Lupillo Rivera protagonizaron un supuesto romance, a tal grado que el hermano de Jenni Rivera se hizo un gran tatuaje de la cantante del pop en uno de sus brazos. "Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo el 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado una mujer tanto en mi vida así de fácil", confesó el cantante en el programa por YouTube "Chisme No Like".

